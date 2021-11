Koronavírus-járvány

Olaszországban emelkedik az esetszám, korlátozzák a tüntetéseket

Korlátozások léptek életbe több észak-olaszországi tartományban, miután az őszi időjárással ismét emelkedésnek indult az azonosított koronavírusos fertőzöttek napi száma, miközben a kormány az egészségügyi vészhelyzet meghosszabbítását mérlegeli legalább jövő tavaszig - jelentette az olasz sajtó szerdán.



Az egészségügyi szakértők a hosszúra nyúlt nyár véget értével indokolják, hogy Olaszországban is elkezdett növekedni a napi esetszám. A tartományi elnökök részleges felelősséggel vádolják az utóbbi hetekben tartott oltásellenes tüntetések résztvevőit is.



Triesztben, ahol október közepétől mindennapossá váltak a kötelező védettség bevezetése miatti többezres demonstrációk, a prefektus betiltotta a tüntetést a város központi terének számító Piazza Unita d'Italián. A rendelkezés december 31-ig érvényes. A több mint 200 ezres Triesztben és térségében az utóbbi két hétben országosan a legmagasabbá vált a 100 ezer lakosra jutó új betegek száma, amely elérte a 238-at.



A szomszédos Veneto régió elnöke, Luca Zaia is bejelentette, hogy mostantól az utcai megmozdulásokat kizárólag szájmaszkviseléssel engedélyezi, és hasonlóan nyilatkozott Giuseppe Sala milánói polgármester, miután a több mint egy hónapja minden hétvégén megrendezett oltásellenes tüntetések résztvevői bármilyen óvintézkedés nélkül tartózkodnak tömegesen nyílt téren.



Az egészségügyi tárca adatai szerint október utolsó hetében több mint negyven százalékkal emelkedett az azonosított betegek száma az azt megelőző hét naphoz képest. Jelenleg a százezer lakosra mért új fertőzöttek száma országos szinten meghaladja az ötvenet, Friuli Venezia Giulia tartományban és Alto Adigéban a százat. A hatóságok hangsúlyozták, hogy többségében kórházi ellátásra nem szoruló betegekről van szó.



Az alpesi régió, Alto Adige a járvány korábbi hullámaiban is a leghosszabb ideig volt zárlat alatt. A kormányzó, Aldo Kompatscher az oltásellenesek fellegvárának nevezte a térséget, hozzátéve, hogy az esetszám további növekedése esetén készen áll a szigorításra.



A déli Campania tartományban is újra bevezették a szabadtéri szájmaszkhasználatot, amely egyelőre csak ott kötelező, ahol nem lehet betartani az egymás közötti legalább egyméteres távolságot.



A Közegészségügyi Hivatal (Iss) elnöke, Franco Locatelli szerint a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. A magas beoltottsági aránynak köszönhetően az esetszám lassan, de fokozatosan emelkedik, de a kórházak nincsenek leterhelve. A kedden végzett több mint kétszázezer teszten több mint kétezer-nyolcszáz új beteget szűrtek ki, és 41 halálos áldozatot regisztráltak. Kórházban 2884 beteg van, intenzív osztályon 493-an, az aktív betegek száma több mint 84 ezer. A halottak száma - 2020 februárjától - túllépte a 132 ezret, az utóbbi több mint másfél év alatt számontartott betegek száma meghaladja a 4,7 milliót.

Az olaszok több mint 83 százaléka, vagyis több mint 46,6 millió mindkét oltást felvette.



Sajtóértesülések szerint a kormány a december 31-ig tartó egészségügyi vészhelyzet, valamint a védettségi kötelezettség meghosszabbítását mérlegeli legalább 2022 tavaszáig.



Komoly problémát jelentenek az oltástagadó egészségügyi dolgozók: a La Repubblica című napilap riportja szerint az Adria-parti Rimini kórházában nyolcvan ápolót és majdnem negyven orvost helyeztek fizetés nélküli szabadságra, miután a védettségi kötelezettség bevezetése ellenére sem voltak hajlandóak oltakozni. A kórház működése napokon belül megbénulhat.