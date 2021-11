Bűnügy

Brutálisan meggyilkoltak, megcsonkítottak egy kislányt Aradon

Az ügyészség elkészítette az Aradon talált megcsonkított holttest fantomképét, a nyomozást pedig kiterjesztette családon belüli erőszakra is - számol be a Maszol.ro.



A közvéleményt megrázó esetre a hétvégén derült fény: egy kutyasétáltató a Buzsák-negyedben talált egy holttestet, amelyről utóbb kiderült, hogy egy 5-6 éves kislányé lehetett, aki erőszakos halált halt, a nyomokat pedig úgy próbálták eltüntetni, hogy a tetemet felgyújtották.



Az ügyészség szakértők bevonsával elkészítette a gyerek fantomképét: ez alapján az 5-6 éves kislány 110-120 cm magas lehetett, barna szemű és hajú lehetett. A törvényszéki orvosszakértő szerint a halál egy-két nappal a megtalálása előtt következett be.



Pavel Palcu, a nyomozást vezető ügyész azt nyilatkozta az aradon.ro portálnak, hogy a vizsgálatot kiterjesztették családon belüli erőszakra is. A bűnüldöző szerveknek gyanús, hogy sem a kislány eltűnését, sem a halálát nem jelentette senki. Az Arad megyei gyermekvédelmi igazgatóság és az országos gyermekvédelem által kiadott, az eltűnt, csellengő gyerekeket tartalmazó listát is áttekintik, hogy valamelyik kiskorúra ráillik-e a személyleírás.



Az eddigi ismeretek szerint a gyerek halálát a fejére mért erős ütés vagy ütések okozták.