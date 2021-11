Koronavírus-járvány

Megkezdődött a romániai súlyos betegek Németországba szállítása

Német katonai repülőgéppel szállították hétfőn Bukarestből Németországba az első hat, súlyos állapotban lévő romániai koronavírusos beteget - tájékoztattak a romániai hírtelevíziók



Magyarország, Lengyelország és Ausztria után Németország már a negyedik uniós tagállam, amely olyan, válságos állapotban lévő fertőzöttek átvételével segíti Romániát, akiknek a túlterhelt hazai egészségügyi rendszer nem tud megfelelő ellátást biztosítani. Németország 18 romániai koronavírusos beteg kezelését vállalta.



Romániában egy hete tetőzött a járvány negyedik hulláma, a napi esetszámok csökkenni kezdtek, de a kórházakra nehezedő nyomás még nem enyhült. A kórházakban hétfőn több mint 20 ezer fertőzöttet ápoltak, a súlyos betegek közül 1876-nak jutott ágy az intenzív terápiás részlegeken. A többiek továbbra is a sürgősségi ügyeleteken várják, hogy valahol felszabaduljon számukra egy hely az intenzív osztályon, vagy külföldre szállítsák őket.



A járványügyi válságtörzs összegzése szerint Romániában továbbra is hárompercenként meghal egy koronavírusos beteg, az áldozatok száma immár második hete meghaladja a háromezret. Október 8-a óta a világon Romániában a legmagasabb az egymillió lakosra jutó Covid-halálesetek egyhetes mozgóátlaga, vagyis lakosságarányosan itt követeli a legtöbb áldozatot a járvány.



Az újonnan diagnosztizált heti fertőzések száma július közepe óta először csökkent a múlt héten (86 ezerre) az előző hetihez (105 ezerhez) képest. Míg az új esetek száma egy hét alatt 18 százalékkal szorult vissza, az elhalálozásoké (3072) csak 4 százalékkal csökkent az előző héthez viszonyítva.



A járványgörbe tetőzéséről szóló hírekkel egy időben az uniós zöld igazolvány használatának bevezetésekor hirtelen megugrott oltakozási hajlandóság is visszaesett.



A 19,3 milliós Romániában vasárnap átlépte a hétmilliót a beoltottak száma, így a beoltható (12 év feletti) lakosság átoltottsága meghaladta a 41 százalékot. A hatmilliós küszöböt október 18-án lépték át. Kevesebb mint két hét alatt tehát több mint egymillió ember vette fel az oltást, vagyis ebben az időszakban több mint 75 ezerrel emelkedett naponta a beoltottak száma.



Az elmúlt hét végén azonban az újonnan beoltottak számának addig meredeken felfelé ívelő görbéje hanyatlani kezdett: a múlt heti százezret meghaladó csúcsértékek után szombaton már csak 57 ezren, vasárnap pedig 41 ezren jelentkeztek az első adag oltásra Romániában.