Űrkutatás

Arra kérték az űrhajósokat, ne használják a WC-t, mert szivárog és a ventilátorba kerül

A SpaceX és a NASA arra kérte az űrhajósokat, hogy korlátozzák a Crew Dragon WC-használatát az előző repülésen történt vizeletszivárgás miatt. 2021.11.01 11:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A SpaceX Endeavour fedélzetén a Földre visszatérő űrhajósokat arra kérték, hogy vizsgáljanak meg "más eszközöket" a testnedveik eltávolítására, miután a milliárdosok által finanszírozott, kizárólag civilek által végrehajtott történelmi repülés során WC-szivárgás történt.



Shane Kimbrough és Meghan McArthur, valamint Akihiko Hoshide, a japán JAXA és Thomas Pesquet, az ESA űrhajósai arra kérték a NASA űrhajósokat, hogy "korlátozzák" a WC használatát a küldetésük "lefelé tartó része" alatt - közölte még pénteken Steve Stitch, a NASA Commercial Crew programjának vezetője.



„Vannak más eszközeink is, hogy a legénység elvégezhesse a szükséges funkciókat...”



Bármikor, amikor a legénység űrruhában van, akkor egy speciális alsóruhát használnak a ruhájukban, és ez egy rövid küldetés hazafelé.



Az űrvécé meghibásodását az Inspiration4 történelmi küldetés során észlelték, amelynek során Jared Isaacman amerikai milliárdos és három másik civil három napot töltött Föld körüli pályán a hasonló Resilience űrhajó belsejében. Visszatérésükkor a technikusok felfedezték, hogy a hulladéktartály egyik ragasztott illesztése valahogy elszakadt a repülés során, ami miatt a vizelet a ventilátorrendszerbe szivárgott.



"Megoldottuk ezt a problémát a tartályban azzal, hogy lényegében egy teljesen hegesztett szerkezetet csináltunk belőle, amelyben nincs többé olyan illesztés, ami kioldódhat és szétkapcsolódhat" - mondta William Gerstenmaier, a SpaceX alelnöke. Az incidens volt az egyetlen bejelentett meghibásodás a repülés során, és a jelek szerint nem okozott sok gondot a milliárdosnak és legénységének tagjainak.



Míg a Resilience-en azóta áttervezték és kijavították a WC-ket, sőt az Endurance-t még a közelgő Crew-3-as repülésre is engedélyezték - a jelenleg pályára állt Endeavour hulladéktartályát még nem javították meg teljesen. Az űrhajósok annak padlólemezei alatt egy vizelettócsát találtak, igaz, kisebbet, mert az ISS-re tett áprilisi útjuk során csak egy napot töltöttek a kapszulában. Az űrhajót alaposan átvizsgálták, és teljesen biztonságosnak ítélték a visszatérő repülésre, amíg a vécét nem használják.



"Az a szándékunk, hogy egyáltalán nem használjuk a rendszert a hazafelé tartó szakaszon, mert a folyadékokkal, amelyekről szó van, már láttuk" - tette hozzá Stitch.



A Crew-2 küldetés a tervek szerint november elején tér vissza a Földre, néhány nappal azután, hogy a helyettesítő küldetés megérkezik a Nemzetközi Űrállomásra. A rossz időjárás miatt azonban a halloweeni indítást november 3-án, ET 1:10-re halasztották, így a visszatérésük időpontja is eltolódhat.