Alec Baldwin megtörte a csendet a halálos lövés kapcsán

Alec Baldwin megnyílt Halyna Hutchins operatőr halálos forgatásával kapcsolatban, miután feleségével együtt szembesítették a sajtóval Vermontban, ahol a nyomozás ideje alatt tartózkodtak.



"A forgatásokon időről időre előfordulnak véletlen balesetek, de ilyen még soha nem történt. Ez egy a trillió epizódból" - mondta Baldwin az összegyűlt sajtónak szombaton.



„...hány golyót lőttek ki filmekben és tévéműsorokban az elmúlt 75 évben? Ez itt Amerika. Hány golyó sült el, szinte mindet incidens nélkül” – mondta.



A színészproducer azonban "nem nyilatkozhat, mert ez egy folyamatban lévő nyomozás", de nyitott volt arra, hogy más kérdésekre is válaszoljon, még akkor is, amikor felesége, Hilaria Baldwin láthatóan frusztrált lett, amikor az egyik paparazzo nem tudta megjegyezni Hutchins nevét.



Baldwin barátként jellemezte Halynát, és elmondta, hogy "állandó kapcsolatban" van a férjével, akit "elöntött a gyász". Bár elmondta, hogy találkozott Hutchins férjével és fiával a halálos incidens után, Baldwin elismerte, hogy "nem tudná, hogyan lehetne kategorizálni" a találkozójukat.

Hutchins a hónap elején halt meg, miután Baldwin éles lövést adott le egy fegyverből, miközben a "Rust" című filmet forgatta Új-Mexikóban. Hutchins és a rendező Joel Souza is megsérült. Hutchins később belehalt sérüléseibe, míg Souza kórházba került, de azóta már kezelték és hazaengedték.

Alec Baldwin speaks out on the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the set of RUST:



"She was my friend ... We were a very, very well-oiled crew shooting a film together, and then this horrible event happened." pic.twitter.com/QzVISWk8Qy