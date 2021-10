Vallás

Nyomott egy popsifotót a szentpétervári katedrálisnál - börtön vár rá

Egy év börtönnel nézhet szembe az internetes modell, mivel az orosz rendőrök egy pikáns popsifotózást vizsgálnak az ikonikus szentpétervári katedrálissal szemben.

A szentpétervári rendőrség a jelentések szerint őrizetbe vett egy 31 éves nőt, aki pikáns képeket tett közzé az interneten, amelyeken Európa egyik legikonikusabb katedrálisával, a Szent Izsák-székesegyházzal szemben látható a fedetlen hátsója. A képek a nyár folyamán készültek.



A nyomozók úgy vélik, hogy Irina Volkova, aki egy privát, kereskedelmi Telegram-fiókot üzemeltet, ahol az előfizetők fizethetnek azért, hogy hozzáférjenek az intim pillanatokhoz és videókhoz, megszeghette a vallásos hívők érzelmeinek megsértése elleni orosz törvényeket.

Egy hasonló, Moszkvában végrehajtott mutatvány miatt a héten börtönbe került egy tádzsik blogger és orosz barátnője. Ruslan Bobiev (valódi nevén Ruslani Murojonzod) és Asya Akimova (Anastasia Chistova) széles körű felháborodást váltott ki, miután elterjedt egy kép, amelyen Akimova térden állva, orális szexet szimulálva, rendőrkabátot viselve látható.



A páros, akik az ikonikus és világhírű Szent Bazil-székesegyház hátterét használták, tíz hónapos büntetést kapott.

A szentpétervári incidenssel kapcsolatban a rendőrség szombaton közölte, hogy a nyomozás részeként őrizetbe vették Volkovát, akit név szerint nem azonosítottak, de egyelőre nem jelezték, hogy vádat emelnek-e ellene. Az nem világos, hogy tett-e valaki hivatalos feljelentést a tartalom miatt.



A jelenleg túlnyomórészt múzeumként használt Szent Izsák templomban rendszeresen tartanak istentiszteleteket is, és Volkova kritikusai szerint az embereket sérthetik a pikáns képek. Az emberek vallási érzelmeinek szándékos megsértése nyilvános helyen akár egy év börtönnel is büntethető Oroszországban.



Úgy tűnik, hogy az egygyermekes anya őrizetbe vétele része annak a szélesebb körű vadászatnak, amelyet a Bobijev és Akimova elleni per miatt indítottak az olyan online személyiségek ellen, akik a templomokat reklámfogásokhoz használják fel kellékként.



A szentpétervári rendőrség által vizsgált, nyilvánosan elérhető tartalmakat több hónappal ezelőtt tették közzé, és a botrány kirobbanása után törölték. Volkova azt állította, hogy uzsorások akarták elkapni, mert késve fizette vissza a tartozását. Az Instagramon alig több mint 4000 követővel rendelkezik, és egy Telegram-csatornán előfizetésen keresztül kínál magáról explicitebb képeket.



A múzeum vezetősége elhatárolódott a botránytól, mondván, hogy nem tartozik a munkaköri leírásukba, hogy "az utcai versenyzőkre, a forgalomra és bármi másra figyeljenek, ami a Szent Izsák-székesegyházon kívül történik", és hogy nincs közvetlen vitájuk Volkovával.



A hónap elején egy Lola Bunny becenevű OnlyFans-modell kapott hasonló kritikát egy videó miatt, amelyben a melleit mutogatta, miközben szintén a Szent Bazil-székesegyház előtt pózolt.