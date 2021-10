Terrorizmus

Véres Halloweentól retteg Amerika - a tömegbe vegyülhetnek a terroristák

Számos amerikai bevásárlóközpont fokozza a biztonságot, a rendőrség résen van a "nem specifikus" halloweeni hétvégi ISIS terrortámadás veszélye miatt



A rendőrség fokozott készültségbe helyezte a készenléti rendőrséget, mert az Iszlám Állam által elkövetett, potenciális terrortámadásokról kaptak jelzéseket bevásárlóközpontok és bevásárlóközpontok ellen a halloweeni hétvégén, és annak környékén.



Az észak-virginiai Arlington, Fairfax és Loudoun megyékben a szokásosnál is több rendőr van az utcákon, köszönhetően annak, hogy a bűnüldöző szervek az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS) szimpatizánsai által elkövetett "magányos farkas" támadások miatt riasztották őket - jelentette a CBS híradója forrásokra hivatkozva.



"Megnöveltük a rendőri jelenlétet az egész megyében, beleértve a főbb főútvonalakat, a közlekedési csomópontokat, a bevásárlóközpontokat és plázákat" - mondta pénteken Kevin Davis, Fairfax megye rendőrfőnöke, aki felszólította a lakosságot, hogy minden gyanús dolgot jelentsenek.



Az arlingtoni rendőrség "tudomással bír a bevásárlóközpontokat érintő, meg nem erősített fenyegetésről keringő információkról" - mondta Ashley Savage szóvivő, hozzátéve: "Nincs pontosított vagy azonosított fenyegetés a térségünkre nézve".



A fokozott rendőri jelenlét a halloweeni ünnepi hétvége után is fennmarad, a keddi kormányzó-, főügyész- és állami képviselőválasztásig is kitart.



A nem részletezett riasztás azután érkezett, hogy a Belbiztonsági Minisztérium rámutatott a terroristák "online aktivitásának" növekedésére, miután az USA augusztus végén kivonult Afganisztánból.



"Jelenleg az al-Kaida különböző elemeihez és az Iszlám Államhoz köthető médiaműveletek online tevékenységének drámai növekedését látjuk" - mondta a hét elején John Cohen, a DHS hírszerzési vezetője, hozzátéve, hogy a terroristák szimpatizánsokat keresnek, hogy önállóan indítsanak úgynevezett "magányos farkas" támadásokat.