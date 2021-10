Koronavírus-járvány

A kijevi polgármester kérte a kormányt, hogy a fővárost is sorolja vörös kategóriába

A főváros az utóbbi napokban minden mutató tekintetében meghaladta a megengedett normát, beleértve a Covid-betegek ellátására szoruló kórházak telítettségét. 2021.10.28 16:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vitalij Klicsko kijevi polgármester csütörtökön arra kérte az ukrán kormányt, hogy sorolja a fővárost is november 1-jétől a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, vörös kategóriába.



Klicsko rendkívüli sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a fővárosban így hétfőtől a közösségi közlekedési eszközöket csakis azok vehetik igénybe, akik felvették a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát, vagy negatív PCR-teszttel rendelkeznek. Ugyanez vonatkozik a bevásárlóközpontok és a vendéglátóhelyek látogatóira, illetve személyzetére is. Az iskolákban a járványhelyzet javulásáig áttérnek a távoktatásra, az óvodák közül csak azok lehetnek nyitva, amelyekben az alkalmazottak száz százaléka teljes védettséggel bír.



A főváros az utóbbi napokban minden mutató tekintetében meghaladta a megengedett normát, beleértve a Covid-betegek ellátására szoruló kórházak telítettségét. Az orvosi oxigént biztosító berendezésekkel felszerelt ágyak több 66 százaléka foglalt, egyes kórházak 99-100 százalékosan telítettek. Az elmúlt héten Kijevben naponta több mint ezer beteget és olykor az ötvenet is meghaladó számú halálesetet regisztráltak. A kórházban ápolt betegek 84 százaléka szorul oxigénre.



Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a már vörös besorolásban lévő nyugat-ukrajnai Rivne megyében is annyira megteltek a kórházak koronavírusos betegekkel, hogy a régió három településén bővítették a koronavírusos betegeknek fenntartott részlegeket, további újabb két kórház pedig az egészségügyi minisztérium jóváhagyására vár ennek megtételéhez. "Jelenleg a megyében a kórházi ágyak 76 százaléka foglalt, a tartalékok csak néhány napra elegendőek" - nyilatkozta Roman Szafonov, a régió tisztifőorvosa.



Jelenleg az országban már csak három régió - köztük Kárpátalja - van a legenyhébb kockázatú sárga besorolásban, tizenhárom az eggyel súlyosabb narancs, és nyolc került a vörös besorolású kategóriába. A kormány szerdai döntése szerint október 30-tól már 15 megye lesz vörös besorolású.



Ukrajnában csütörtökre 26 071-gyel 2 851 804-ra nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek száma. A növekmény az eddigi legmagasabb a járvány tavaly márciusi kitörése óta. Az elhunytak száma 576-tal 66 204-re, az aktív betegeké pedig csaknem 15 500-zal 373 889-re emelkedett. A Worldometer statisztikai honlap szerint Ukrajna a napi elhunytak számát tekintve Európában a második, a világ országai között pedig a negyedik helyen áll.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 7 217 383-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 2 358 792-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Szerdán új rekordot felállítva, 291 985 embert oltottak be az országban.