Moszkvában 11 napos járványügyi munkaszünetet vezettek be

2021.10.28 15:30 MTI

Tizenegy napig tartó járványügyi munkaszünetet vezettek be csütörtöktől Moszkvában a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére, miközben országos szinten az új fertőzöttek száma először haladta meg a 40 ezret és a halálos áldozatoké is ismét rekordot döntött.



A 11 napig tartó moszkvai kényszerszabadságolás a polgármesteri hivatal indoklása szerint a SARS-CoV-2 delta mutációjának lappangási időszakát fedi le. Nyár óta a koronavírusnak ez a változata a meghatározó az orosz fővárosban és szerte az országban.



Moszkvában csak a városi infrastruktúrát működtető, a folyamatos üzemű vállalatok, valamint a stratégiai jelentőségű szövetségi intézmények és üzemek nem álltak le. Szombaton a vonatkozó elnöki rendelet értelmében országos szintű, november 8-ig tartó járványügyi munkaszünet kezdődik, de a Covid-19 által leginkább sújtott régiók már előbb bevezethették a korlátozásokat és feloldásukat is későbbre halaszthatják majd.



A Kommerszant című gazdasági napilap úgy értesült, hogy a Kreml a védőoltást népszerűsítő kampány újraindítására készül, elismerve, hogy az eddigi kísérlet nem volt hatékony.



Az embereket ezután arról próbálják meggyőzni, hogy csakis beoltva lehet teljes értékű életet élni, és hogy csak a társadalom oltottsági szintjétől függően lehet feloldani a korlátozásokat. Vlagyimir Putyin elnök korábban többször is kijelentette, hogy ellenzi a védőoltás kötelezővé tételét.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője valótlannak minősítette a lapinformációt. Azt mondta, hogy a tömeges oltás tempója jelentősen megnőtt az utóbbi időben és kifejezte abbéli reményét, hogy a tendencia a kényszerszabadságolások után is megmarad. Arra a kérdésre válaszolva, hogy kötelezővé teszik-e Oroszországban a védőoltást, kijelentette: "eddig még semmilyen döntés sem született ezzel kapcsolatban. Figyeljük a helyzet alakulását. Ahogy látják, a számok napról napra változnak. A számok nem adnak okot az optimizmusra, különösen a mai számok nem, ezért továbbra is figyelünk".



Az orosz operatív törzs csütörtöki adatai szerint a koronavírus-fertőzés következtében egy nap alatt 1159-en - ez rekord a járvány kezdete óta - vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 235 057-ra nőtt. A halálos áldozatok száma immár a harmadik egymást követő napon haladta meg az 1100-at. A nem véglegesített halálozási ráta 2,8 százalék.



Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 40 096-tal 8 392 697-re emelkedett. A napi növekmény 0,48 százalék, a tünetmentes esetek aránya 8,8 százalék. A felépültek száma 29 318-cal 7 272 053-ra gyarapodott. Az országban 885 587 aktív esetet tartanak számon.

Az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (Roszaviacija) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy ne sűrítsék a belföldi járataikat a kényszerszabadságolás következtében megugrott kereslet miatt. A Kommerszant által megszólaltatott szakértők szerint azonban az intézkedés megkésett. Emellett a leállás idejére gyakorlatilag az összes jegy elkelt a Törökországba, Egyiptomba és Dubajba tartó gépekre.



Moszkvában az újonnan bevezetett korlátozások keretében a gyógyszertárak, valamint az élelmiszert és az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletek kivételével felfüggesztették a kereskedelem, a szolgáltatások, a vendéglátás, a sport, a kultúra, a szabadidő és a szórakoztatás területén működő összes vállalkozás és szervezet tevékenységét. A közétkeztetési létesítmények csak a szállodákban, elvitelre és kiszállításra működhetnek.



Az okmányirodák kizárólag sürgős anyakönyvi szolgáltatásokat nyújtanak, bezártak az óvodák, az iskolák és a gyermekeknek fenntartott szabadidőközpontok. A felső- és középfokú tanintézmények visszaálltak a távoktatásra.



A moszkvai közegészségügyi intézmények továbbra is biztosítják a rutinszerű orvosi ellátást, de fogorvoshoz csakis sürgős esetben lehet fordulni.



A színházak és a múzeumok továbbra is működnek, de csak oltási igazolással látogathatók, a helyiségek legfeljebb 50 százalékos kihasználtsága és védőmaszk viselése mellett. Külön hatósági engedély nélkül tilos kulturális, szórakoztató, sport-, promóciós és egyéb rendezvényeket megtartani.



Felfüggesztették a 60 év feletti moszkvaiak ingyenes utazási jogosultságát a városi tömegközlekedésen.



A védettséggel nem rendelkező 60 év felettieknek és a krónikus betegeknek az otthonmaradást javasolják.