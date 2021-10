Koronavírus-járvány

Az iskolai maszkviselési kötelezettség visszaállítását sürgeti a német tanárok érdekképviselete

Az iskolai maszkviselési kötelezettség visszaállítását sürgeti Németországban a tanárok legnagyobb érdekképviseleti szervezete (Deutscher Lehrerverband - DL) a koronavírus-járvány erősödése miatt.



A több mint 160 ezer általános iskolai és középiskolai tanárt összefogó szervezet elnöke, Heinz-Peter Meidinger egy szerdai nyilatkozatában kiemelte, hogy az iskolásoknál gyakrabban fordul elő fertőződés az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2), mint egy évvel korábban, amikor az egyre erősebb járványhullám feltartóztatása érdekében alig néhány héttel később, december közepén bezárták az összes iskolát.



Az iskolabezárásokat idén "mindenáron" el kell kerülni, ezért vissza kell állítani a kötelező maszkviselést, főleg az általános iskolákban - mondta az érdekképviseleti vezető a Madsack német médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztőségének (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND).



A maszkviselés mellett a tanulók rendszeres tesztelése is fontos - tette hozzá, rámutatva, hogy a legkisebbek, a 12 év alattiak a leginkább veszélyeztetettek, mert nincs még oltás, amelyet beadhatnának nekik.



A német BioNTech és az amerikai Pfizer ugyan már elindította az 5-11 éves korosztálynak fejlesztett vakcinájuk engedélyeztetési eljárását az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA), de nem tudni, hogy mikor kezdődhet a kisgyerekek oltása. A DL elnöke szerint az EMA és a német illetékesek valószínűleg "annyira későn" adják majd ki az engedélyt, hogy az oltás nem lesz elég a járvány megfékezéséhez télen. A "szabadság napja" így csak a jövő tavasszal érkezhet el a német iskolákban - mondta Heinz-Peter Meidinger.



A 12-17 éves korosztályban már elindult az oltási kampány, és az oltási hajlandóság nagyon magas. Az átoltottság hamarosan el is éri a felnőttek szintjét - mondta a pedagógusszervezet vezetője, kiemelve: minél több diákot oltanak be, annál kisebb a kockázata annak, hogy az iskoláknak ismét át kell állniuk a távoktatásra.



Az RND összeállítása szerint az utóbbi hetekben több tartományban lazították a maszkviselési kötelezettséget az iskolákban. Bajorországban például október 4-e óta a gyerekeknek és a fiataloknak nem kell maszkot viselniük a tanórákon, Berlinben és Brandenburgban csak a hetedik osztálytól kötelező a maszk, Schleswig-Holsteinben pedig novembertől egyetlen iskolában sem kell maszkot viselni az órákon.



Ugyanakkor a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint éppen az iskolás korúaknál terjed leginkább a SARS-CoV-2. Az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság - az előző hét napon regisztrált fertőződések száma az adott csoport százezer tagjára vetítve - valamennyi korcsoport közül éppen az 5-14 éveseknél a legmagasabb, a mutató 207,4-en áll.

Az RKI szerdai kimutatása szerint a lakosság egészét tekintve a hétnapi fertőzésgyakoriság 118,0-ra emelkedett az egy nappal korábbi 113-ról. A járvány új hullámának erejét jelzi, hogy a mutató egy hete még jóval 100 alatt volt, 80,4-en állt.



Az intézet jelentése szerint az utóbbi 24 órában 23 212 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez bő 30 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 17 015-höz képest. Az újonnan regisztrált fertőződésekkel együtt 4 506 415 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 114 halálesetet regisztráltak - szemben az egy héttel korábbi 92-vel -, a járvány áldozatainak száma így 95 359-re emelkedett Németországban.