Koronavírus-járvány

Putyin: meg kell teremteni a vakcinák kölcsönös elismerésének mechanizmusát

Ki kell dolgozni az új típusú koronavírus és az általa okozott Covid-19 betegség elleni vakcinák kölcsönös elismerésének mechanizmusát - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a kelet-ázsiai országok virtuális csúcsértekezletén szerdán elmondott beszédében, miközben a járványban elhunytak száma ismét rekordot döntött Oroszországban.



Putyin hangsúlyozta: Moszkva igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy biztosítani lehessen a szabad és diszkriminációtól mentes hozzáférést az új koronavírusos fertőzés elleni oltóanyagokhoz. Mint közölte, Oroszország szorgalmazza a Covid-19 elleni vakcinák kölcsönös elismerése mechanizmusának kidolgozását, "amely nélkül a jelenlegi körülmények között gyakorlatilag lehetetlen állampolgáraink zavartalan utazását biztosítani a régióban".



Emlékeztetett arra, hogy az orosz Szputnyik V alkalmazását mintegy 70 országban engedélyezték, és az oltóanyagot több mint 50 országba szállítják. Köszönetet mondott az ázsiai- és a csendes-óceáni térség azon országainak, amelyek együttműködtek a helyi vakcinagyártás megszervezésében. Közölte, hogy Oroszország továbbra is kész tesztrendszereket és az új típusú koronavírus diagnosztizálásához szükséges reagenseket szállítani a régióba, akár pro bono alapon is.



Putyin azt is javasolta, hogy a Kelet-Ázsia Csúcs (EAS) égisze alatt hozzanak létre regionális mechanizmust a járvány elleni küzdelemre.



Az orosz operatív törzs szerdai adatai szerint egyébként az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1123-an - ez abszolút rekord a járvány kezdete óta - vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 233 898-ra nőtt Oroszországban. A halálos áldozatok száma immár a második egymást követő napon haladta meg az 1100-at. A nem véglegesített halálozási ráta 2,8 százalék.



Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 36 582-vel 8 352 601-re emelkedett. A napi növekmény 0,44 százalék, a tünetmentes esetek aránya 8,3 százalék. A felépültek száma 29 151-gyel 7 242 735-re gyarapodott. Az országban 875 986 aktív esetet tartanak számon.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 206,3 millió, az elmúlt napon pedig 557 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 911 402 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Vlagyimir Putyin korábban elrendelte, hogy október 30. és november 7. között fizetett kényszerszabadságot vezessenek be az országban, a stratégiai és létfontosságú ágazatokon kívül. A 85 régió közül kilencben a munkaszünetet már szerdára bevezették, és csütörtöktől hasonló lépésre készül a főváros és Moszkva megye is.

Az Izvesztyija című napilap közölte, hogy a kényszerszabadságolás idejére felszökött az egyiptomi és a török tengerparti városokba tartó repülőjáratok díja. Az Aviasales online jegypénztár Antalyát 350 ezer rubelig (jelenlegi árfolyamon 156 ezer forintig), Hurghadát pedig 450 ezerig (201 ezer forintig) terjedő áron kínálja. Az őszi iskolai szünet miatt október vége és november eleje egyébként is frekventált időszak az orosz idegenforgalomban.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Moszkva egyelőre nem tervezi megtiltani az utazást a járványellenes munkaszünet idején. Hozzátette, hogy a régiók határainak lezárása "abszolút végszükség esetén meghozandó intézkedés", amely egyelőre "nem ajánlatos".



Korábbi jelentések szerint a Krím félszigeten található Szevasztopol határában posztokat állítottak fel, amelyeken ellenőrzik, hogy a városba beutazni szándékozók rendelkeznek-e védettségi QR-kóddal.