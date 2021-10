Románia

Ideiglenes megoldást találtak a temesvári fűtéskrízisre

Ideiglenesen és részlegesen sikerült kezelni a temesvári távfűtési krízishelyzetet - jelentette be szerda délután közösségi oldalán Dominic Fritz, a város polgármestere.



A Németországból Temesvárra költözött, és az Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben polgármesterré választott politikus részletezte: olyan szerződés megkötéséről állapodott meg egy gázszolgáltatóval, mely egy hétre biztosítja a meleg vizet, és elsősorban az éjszakai órákra a távfűtést a temesváriak lakásaiban. Ígérete szerint szerda este fognak újra átmelegedni a fűtőtestek. Azt is hozzátette, hogy a kórházakban folyamatos lesz a fűtés.



Dominic Fritz elmagyarázta: előlegben utalták át a város kasszájában levő teljes pénzösszeget egy szolgáltatónak, másnak, mint amelyik kedden elzárta a gázcsapot. A szolgáltató vállalta: annyi földgázt juttat a Colterm helyi távfűtési vállalatnak, amennyi ahhoz szükséges, hogy a város déli peremén levő hőerőművet elsősorban szén tüzelésével működtetni tudják.



A polgármester azt is hozzátette: Temesvár adta le az első vészjelzést, de a megugrott energiaárak miatt országos megoldást kell találni a fűtési rendszerek téli működtetésére.



Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a távfűtési rendszer kedd déli kikapcsolása után sem hűltek ki teljesen a fűtőtestek a temesvári kórházakban. A rendszer a tehetetlensége folytán még egy ideig tovább működött. Az éjszaka folyamán pedig a légkondicionáló berendezésekkel fújattak meleg levegőt a kórtermekbe. A Digi24 hírtelevízió beszámolója szerint a város egyik szülészetén így is 15 fokra csökkent a hőmérséklet.



Temesváron azt követően alakult ki fűtési krízishelyzet, hogy az önkormányzat felügyelete alatt működő Colterm távfűtési társaságot fizetésképtelenné nyilvánította kedden a Temes Megyei Törvényszék, a felhalmozott adósságok törlesztését követelő E.On gázszolgáltató pedig elzárta a gázcsapot. A városban több mint 56 ezer lakás és öt kórház maradt fűtés és melegvíz nélkül.