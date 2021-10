Koronavírus-járvány

Horvátországban a magas esetszámok miatt nőtt az oltakozási hajlandóság

2021.10.27 14:37 MTI

A magas esetszámok miatt a nőtt az oltakozási hajlandóság Horvátországban - közölte a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) szerdán.



Az elmúlt napon 9600-an vették fel a koronavírus elleni vakcina valamelyik dózisát, míg ez a szám a múlt héten négyezer volt.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 894 067-en kaptak védőoltást - a jogosultak 46, a felnőtt lakosság 55 százaléka -, közülük 1 781 470-en már a második adagot is felvették. Az elmúlt 24 órában 4571 új fertőzést azonosítottak, tavaly decemberben volt legutóbb négyezer fölött a napi új esetek száma. A vírus okozta Covid-19 betegségben szerdára 26-an haltak meg. Kórházban 1207 beteget ápolnak, közülük 153-an vannak lélegeztetőgépen.



Tavaly ugyanezen a napon 1413 új fertőzöttet azonosítottak, 897-en voltak kórházban, közülük 57 lélegeztetőgépen, és 18-an hunytak el.



Ivana Pavic Simetin, a HZJZ igazgatóhelyettese figyelmeztetett, hogy az újonnan fertőzöttek halálozási aránya egy százalék. "Ezért számítanunk kell arra, hogy 45-en vagy 46-an meg fognak halni azok közül, akik ma fertőződtek meg" - mondta, hozzátéve, hogy ők főleg az idősebb korosztályból kerülnek majd ki.



Nőtt az igény a védőoltások harmadik dózisára is. Az elmúlt kilenc napban, amióta Horvátországban engedélyezték az emlékeztető oltások beadását, valamivel több mint tízezren éltek a lehetőséggel.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 3166 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a második legtöbb esetet a járvány kitörése óta. A Covid-19 betegség szövődményei miatt kilenc beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 526-an vannak kórházban, 133-an intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 184 963-an kaptak védőoltást, közülük 1 114 500-an már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 56, illetve 53 százaléka.



Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter bejelentette: ezentúl szigorúbban lépnek fel azokkal szemben, akik nem tartják be a járványügyi szabályokat.



"Szükség esetén a törvénynek megfelelően bezárjuk azokat a vendéglátó egységeket, amelyek nem ellenőrzik a látogatókat" - húzta alá. Szlovéniában a legtöbb szolgáltatás és a különböző rendezvények látogatása is védettségi igazoláshoz kötött.