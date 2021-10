India

Elképesztő módon rendezte meg halálát egy férfi, hogy megszerezze busás életbiztosítását

Megrendezte saját halálát egy indiai férfi: kobrával maratott halálra egy hasonló kinézetű nincstelen embert, hogy megszerezze ötmillió dolláros életbiztosítását. 2021.10.27 11:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 54 éves vádlott, aki hosszú évekig az Egyesült Államokban élt, egy kobrát szabadított a hasonmására, s miután az belehalt a kígyómarásba, megszervezte, hogy felvehesse az amerikai biztosítótól az életbiztosítási összeget.



Az Indian Express napilap cikke szerint a csalás úgy lepleződött le, hogy a biztosító gyanút fogott és nyomozásra kérte a helyi, Mahárástra állambeli rendőrséget.



A tanúvallomások ellentmondásosak voltak. A rendőrség ellenőrizte a férfi telefonhívásait is és rájöttek, hogy a telefont továbbra is használják. Az is kiderült, hogy a csaló a saját unokaöccseként mutatkozott be, amikor azonosította a holttestet.



A csalás kísérletével vádolt férfit és négy feltételezett bűntársát is őrizetbe vették. A lap szerint a biztosítótársaság azért gyanakodott a férfira, mivel négy évvel ezelőtt már megpróbálta megrendezni a felesége halálát is.



A csaló dolgát megkönnyítette, hogy két évtized után csak nemrég tért vissza az Egyesült Államokból Indiába, ahol új lakóhelyén még csak kevesen ismerték őt.