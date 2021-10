Koronavírus-járvány

Izrael november közepétől fogadja a Szputnyik V-vel beoltott turistákat

Izrael november közepétől fogadja a koronavírus ellen Szputnyik V-vel beoltott turistákat, amennyiben két PCR- és egy szerológiai, vagyis vérvizsgálattal elvégzett tesztjük szerint sem fertőzöttek - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet szerdán.



Naftali Bennett miniszterelnök a múlt heti oroszországi látogatása előtt még azt mondta, hogy Izrael decembertől fogadja az orosz oltással védetteket, de miután Szocsiban megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, két héttel közelebb hozta ezt az időpontot.



Ha a közvetlenül megérkezésük után elvégzett vérvizsgálat nem talál a vírusfertőzéstől védő ellenanyagot szervezetükben, akkor a turisták maguk dönthetik el, hogy izraeli karanténban töltik el látogatásuk idejét, vagy visszatérnek abba az országba, ahonnan beutaztak.



Emellett minden, Szputnyik V-vel beoltottnak két PCR-tesztet is el kell végeznie, ha Izraelbe utazik, egyiket a repülőgépre szállás előtt, egyet pedig a tel-avivi repülőtéren, megérkezése után.



Az Izraelben különösen fontosnak tartott gyógyszer-felügyeleti szervezetek, az amerikai FDA és az európai EMA egyelőre nem ismerték el a Szputnyik-vakcinát, ezért a beutazás lehetővé tételéhez jogszabályi változtatások szükségesek Izraelben.



A beutazást szabályozó jelenlegi tervek szerint Izrael november 1-jétől engedélyezi a beoltott és a felgyógyult egyéni turisták beutazását. Emellett az új, AY4.2 vírusvariáns felfedezését követően úgy döntöttek, hogy nem léphetnek be külföldiek azon országokból, ahol ez a változat már elterjedt.



A turistacsoportok mentesülnek a karantén és a szerológiai vizsgálat alól, de csak együtt utazhatnak, s naponta antigén-, illetve háromnaponta PCR-tesztet kell elvégezniük.



Nem léphetnek be olyan nem izraeli állampolgárok, akik két héttel érkezésük előtt erősen fertőzött, "piros" országban tartózkodtak, vagy olyan országban, amellyel szemben szigorú utazási figyelmeztetést adtak ki.



Az utóbbi hetekben fokozatosan visszaszorult a járvány negyedik, delta variáns okozta hulláma az országban, kedden 727 új vírushordozó embert azonosítottak mintegy 90 ezer teszt elvégzésével, a pozitív esetek aránya a tesztelésnél 0,85 százalékra csökkent. Szeptember elején még a 8 százalékot is meghaladta ez a mutató.



A súlyos esetek száma 237, közülük 137 beteg van lélegeztetőgépen. A vírus reprodukciós rátája az augusztus eleji 1,36-ról fokozatosan 1 alá csökkent, jelenleg 0,73, vagyis száz új fertőzött átlagosan már csak 73-nak adja át a vírust.



A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 325 267 fertőzöttet regisztrálták a hatóságok. Jelenleg Izraelben 10 914 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván, és 342-en vannak közülük kórházban.

Tavaly december vége óta 6 224 851 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 66,94 százaléka.



Augusztusban a védettség növelésére, a delta hullám megfékezésére újabb, harmadik oltási kampányt indítottak azok számára, akik legalább öt hónappal korábban megkapták az oltás második dózisát. Az oltási kampány nyomán eddig 3 924 163-an vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 42,2 százalékát jelenti.



Már csak az ország egy települése számít "pirosnak", vagyis jelentősen fertőzöttnek. Szeptember közepén, a járványhullám tetőpontján a helységek többsége "piros" volt.



A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 8063-an haltak meg Izraelben. Augusztus elseje óta közel 1600-an, noha előzőleg, júniusban a negyedik, már a delta variáns által dominált hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség szövődményeiben.