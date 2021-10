Koronavírus-járvány

Ukrajnában egyre több régió kerül vörös besorolásba

Ukrajnában hamarosan már 13 megye lesz a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, vörös besorolásban, ami már több, mint az ország régióinak fele - jelentette ki Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a keddi sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető szavai szerint mostanra "fenyegetően felgyorsult" a kórházi ellátásra szoruló, súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek számának emelkedése. Egyes régiókban, mint például Donyeck és Zaporizzsja megyékben az oxigénterápiás ágyak kihasználtsága már elérte a 80 százalékot. Az ország egészét tekintve a Covid-betegek számára fenntartott, orvosi oxigént biztosító berendezéssel felszerelt kórházi ágyak kihasználtsága átlagosan 66 százalék - mondta, hozzátéve, hogy az egészségügyi ellátórendszer terheinek csökkentése érdekében tárcája kénytelen szigorú karanténszorításokat bevezetni.



Ukrajnában a vörös kategóriába sorolt régiókban a szabályok szerint a mozikat, színházakat, múzeumokat, bevásárló- és szórakoztató központokat, vendéglátóipari egységeket, piacokat, edzőtermeket és uszodákat csak azok látogathatják, akik megkapták a védőoltás mindkét dózisát, továbbá azok az oktatási intézmények működhetnek a szokásos módon, ahol az alkalmazottak száz százaléka teljes védettséggel bír. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint jelenleg már csak négy megye - köztük Kárpátalja - maradt a legenyhébb, sárga besorolásban, a főváros, Kijev pedig egyelőre az eggyel nagyobb kockázatot jelző narancs kategóriában van. A még hétfőn közzétett táblázatban még hat megye volt hivatalosan vörös besorolású. Ljasko kijelentette, hogy csak akkor készülnek bevezetni zárlatot Ukrajnában, ha minden régió vörös besorolásba kerül.



A miniszter közölte azt is, hogy eddig Ukrajnában 119-en haltak meg a védőoltás felvétele után. Ugyanakkor kijelentette, hogy egyelőre egyetlen halálesetről sem tud, amely közvetlen összefüggésben lenne az oltással. "Ha történt volna ilyen, jelentették volna nekem" - tette hozzá újságírói kérdésre válaszolva. Kijelentette, hogy a lakosság beoltásának köszönhetően az elmúlt négy hónap alatt több mint háromezer emberéletet mentettek meg, szerinte ennyivel többen haltak volna bele a betegség szövődményeibe.



Ukrajnában keddre 19 120-szal 2 803 159-re nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké - az eddig legmagasabb számmal - 734-gyel 64 936-re, az aktív betegeké pedig több mint 8600-zal 348 111-re. Az elmúlt napon 2939 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 7 058 802 ukrán adatta be magának, további 2 092 676-an pedig még csak az első adagot kapták meg. Hétfőn 254 920 embert oltottak be az országban.