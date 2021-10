Vatikán

Ferenc pápa Jeffrey Sachs közgazdászt a Pápai Akadémia tagjává nevezte ki

Jeffrey Sachs amerikai közgazdászt a Pápai Társadalomtudományi Akadémia rendes tagjává nevezte ki hétfőn Ferenc pápa - jelentette be hétfőn a Szentszék sajtóhivatala. A kinevezésről a National Catholic Register című amerikai konzervatív katolikus lap számolt be internetes kiadásában.



Az Akadémiát II. János Pál pápa alapította 1994-ben a társadalomtudományok fejlesztésére és népszerűsítésére.



Sachs, a New York-i Columbia Egyetem Fenntartató Fejlődés Központjának igazgatója gyakori látogató volt a Vatikánban az elmúlt években. A 66 éves akadémikus 2019-ben és 2020-ban is legalább hat alkalommal tartott előadást a Vatikán által szervezett konferenciákon, az oktatástól az etikáig különböző kérdésekben. 2019-ben részt vett a fenntartható fejlődésről szóló pánamazóniai szinóduson, 2020 novemberében pedig a "Ferenc (pápa) gazdasága" címen a koronavírus-járvány miatt interneten rendezett nemzetközi konferencián is.



Sachs, aki három ENSZ-főtitkár tanácsadója is volt, a fogamzásgátlással történő népességszabályozás híve a fejlődő országokban. Ez a módszer egyébként ellentétes a katolikus egyház tanításával.



"A népességcsökkentés sikere függ attól, hogy a kislányok iskolába járjanak, a gyermekkori halálozás minél nagyobb arányban csökkenjék, és meglegyen a szükséges hozzáférés a modern családtervezéshez és a fogamzásgátláshoz" - írta Sachs 2011-ben. Ezt a nézetét később, egyházai szaktekintélyek szerint, az egyház álláspontjához közelire változtatta.



Jeffrey Sachs 1954-ben született Michigan államban. Tanulmányait a Harvard Egyetemen végezte, tanított a Harvardon, és a Columbia Egyetem Föld Intézetének az igazgatója volt.



A monetáris elmélet és a nemzetközi pénzügyek szakértője, a gazdasági sokk-terápia híve.



A Time magazinban kétszer is szerepelt a világ száz legbefolyásosabb vezetőjének listáján. A The Economist című brit lap pedig a három legbefolyásosabb élő közgazdász közé sorolta.