Koronavírus-járvány

A teljesen beoltottaknak gyorsteszt is elég az angliai beutazás után

Vasárnaptól gyorsteszt elvégzése is elegendő az angliai beutazás után azoknak, akik a koronavírus elleni oltás teljes dózisát megkapták nemzetközileg elismert vakcinákból. 2021.10.24 14:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit közlekedési minisztérium és az egészségügyi tárca által közösen kidolgozott új tesztelési szabályozás brit idő szerint hajnali 4 órakor, közép-európai idő szerint 5 órakor lépett életbe.



A rendelet értelmében a nemzetközileg engedélyezett oltóanyagokkal teljesen beoltott, nem vörös kategóriás - vagyis a brit kormány által járványügyi szempontból kiemelten kockázatosnak tartott - országokból érkezők számára megszűnt az angliai érkezés után elvégzendő, kijelölt laboratóriumokba visszaküldendő PCR-teszt kötelme, és ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is elégséges.



A tesztet az érkezés utáni második nap végéig el kell végezni. A szabályozás alapján az érkezés napja a nulladik napnak számít.



A gyorsteszthez szükséges készletet a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól lehet megrendelni. A rendelési folyamatot és a szolgáltató kiválasztását a https://www.gov.uk/find-travel-test-provider kormányzati honlap felkeresésével lehet elindítani.



Az új szabályozás részletes ismertetése a https://www.gov.uk/government/news/lateral-flow-tests-to-be-introduced-for-vaccinated-international-arrivals honlapon olvasható.



Az angliai érkezés utáni gyorsteszt otthoni elvégzését a beutazók a gyorsteszt eredményéről készített fényképfelvétellel igazolhatják.



A fotót - amelyen látszania kell a gyorsteszt-készlet megrendeléséhez tartozó referenciaszámnak is - annak az egészségügyi magánszolgáltatónak kell visszaküldeni az eredmény hivatalos igazolása végett, amelyiktől az utas a tesztet megrendelte.



Ha a beutazók olyan angliai repülőtérre érkeznek, ahol működik gyorstesztek elvégzésére alkalmas szűrőközpont, előzetes megrendelés alapján ott is elvégeztethetik a koronavírus-szűrést.



Ha a gyorsteszt pozitívnak bizonyul, akkor elkülönítésbe kell vonulni, és az eredményt egy PCR-teszt elvégzésével kell ellenőrizni.



Ebben az esetben a PCR-teszthez szükséges készletet a brit állami egészségügyi szolgálattól (NHS) lehet ingyenesen megrendelni az nhs.uk/coronavirus honlapon, vagy az Anglián belül hívható 119-es telefonszámon.

Az Európai Unió országaiból - köztük Magyarországról - Angliába érkezők az EU digitális igazolásának bemutatásával tudják bizonyítani, hogy megkapták a koronavírus elleni oltásokat.



Általános szabályként - vagyis minden országra vonatkozóan - azokra érvényes az angliai beutazási feltételek könnyítése, akik az Oxford/AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech- vagy a Moderna-vakcinából, illetve ezek bármilyen kombinációjából, vagy az egykomponensű Janssen-oltóanyagból kapták meg a teljes adagot az angliai érkezés előtt legalább 14 nappal.



A 14 napos időszakot nem az utolsó oltási dózis beadásának napjától, hanem a következő naptól kell számolni.



A korábban érvényben volt brit szabályozás szerint azok az európai uniós és amerikai állampolgárok, akik a teljes dózist megkapták az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagok valamelyikéből, indulásuk előtt legfeljebb 72 órával és érkezésük után legfeljebb két nappal egy-egy PCR-tesztet el kellett végeztetniük saját költségükön.



Az indulás előtti PCR-teszt elvégzésének kötelme már október 4-étől megszűnt a teljesen beoltott utazók számára.