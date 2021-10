Per

Bűncselekmény hiányában felmentették a korrupció vádja alól Berlusconit

Bűncselekmény hiányában felmentette a sienai bíróság a korrupció vádja alól Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnököt és az ugyanebben a perben szintén vádlottként szereplő Danilo Mariani zongoristát.



Az úgynevezett Ruby-per egyik mozzanatáról van szó, amelyben a 85 esztendős volt kormányfő és médiamágnás azért került a vádlottak padjára, mert állítólag jelentős pénzösszegeket utalt át az e perben megidézett tanúknak, így akarva rábírni őket hamis vallomásra. A vádirat szerint ugyancsak hamis tanúzásra akarta rávenni kenőpénzért cserében Danilo Mariani zongoristát.



A Ruby-per tulajdonképpen "légyott partikkal" kapcsolatos botrány volt. Ebben Berlusconit azzal vádolták meg, hogy 2010-ben, még miniszterelnöksége idején, szexuális kapcsolatot létesített egy kiskorú marokkói lánnyal, Karima el-Mahrouggal, akit a médiában csak Rubynak neveztek. A sajtóban akkor részletesen foglalkoztak az állítólag orgiákká fajult összejövetelekkel, az úgynevezett "bunga-bunga szexpartikkal".



A vád alapjául lehallgatott telefonbeszélgetések, illetve a volt miniszterelnök környezetéből származó információk, valamint egyes érintett lányok elmondásai szolgáltak. A szexpartikon részt vett Danilo Mariani zongorista viszont a bírák előtt azt vallotta: ezeken a partikon "nem történt fizikai érintkezés, még csak atyai ölelés sem, legfeljebb kézfogás a volt miniszterelnök és vendégei között". Szavai szerint mindig jelen voltak a pincérek, a diszkotékában mérsékelten ittak, a legerősebb alkoholos ital a pezsgő volt, maga Berlusconi pedig jó házigazdaként ülve beszélgetett vendégeivel.



A per azért húzódott ilyen sokáig, mert a milánói ügyészség korábban a területileg illetékes sienai bírósághoz továbbította az ügyet. Az indok az volt, hogy az említett partik az akkori kormányfő arcorei villájában zajlottak.



Berlusconi "megkönnyebbült, elégedett és boldog" - nyilatkozta a felmentő ítélet után Federico Cecconi, Berlusconi ügyvédcsapatának vezetője. Antonio Tajani, Berlusconi pártja, a Hajrá, Olaszország! koordinátora a Twitteren úgy fogalmazott: "aki ismeri (Berlusconit), soha nem kételkedett az ártatlanságában. Milyen sok sarat is dobáltak rá, mielőtt kiderült az igazság".



Gratulált Silvio Berlusconinak a pártjával szövetséges két jobboldali párt vezetője, Matteo Salvini, a Liga és Georgia Meloni, az Olasz Testvérek vezetője is.



A mostani felmentéssel azonban nem szakadt vége az eljárásnak: Milánóban és Rómában ugyanis még folyik a per további mozzanatainak tárgyalása, a botrányosnak vélelmezett vacsorákon részt vett lányoknak juttatott állítólagos "hallgatási" pénzek ügyének vizsgálata.