Romániában látványosan megugrott az oltási hajlandóság, megdőlt a napi oltási rekord

Romániában látványosan megugrott az oltási hajlandóság, amióta az államfő újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az oltatlanok számára, és pénteken már rekordot döntött az egy nap alatt újonnan beoltottak száma.



Klaus Iohannis államfő kedden jelentette be, hogy újabb megszorításokat kell bevezetni, miután Romániában meghaladta az ötszázat az egyetlen nap alatt elhunyt koronavírusos betegek, illetve megközelítette a húszezret az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elnök által beharangozott intézkedésekről pénteki ülésén fogadott el határozatot a bukaresti kormány, így október 25-től (az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével) semmilyen zárt térbe nem mehetnek be az ügyfelek, illetve fogyasztók védettségi igazolvány nélkül.



Kedden valamivel kevesebb mint 37 ezer ember jelentkezett oltásra. Szerdán már 44 ezerrel, csütörtökön 62 ezerrel, pénteken pedig több mint 86 ezerrel emelkedett a beoltottak száma. Ezzel megdőlt az április 21-i csúcs, amikor 63 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját.



Az országban - a korlátozások nélküli nyári hónapok teljes érdektelensége után - szeptember elején kezdett emelkedni az oltási hajlandóság, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány használatát.



Az oltakozás üteme a szeptember eleji napi 5700-as átlagról viszonylag egyenletesen hétfőig napi 30 ezer fölé emelkedett, az újabb szigorítás bejelentése után pedig néhány nap alatt több mint duplájára ugrott.



Az oltási hajlandóság emelkedését a hatóságok most oltási maratonokkal próbálják kamatoztatni. A hétvégén az ország legfertőzöttebb térségének számító Bukarestben rendeznek folyamatos oltási akciót péntek reggeltől hétfő reggelig, amelyen csaknem ötven oltósor várja minden vakcinatípussal az oltásra jelentkező bukarestieket. Hétfőn és kedden a védelmi minisztérium rendez a Román Hadsereg Napja (október 25.) alkalmából oltási maratont az ország hat katonai kórházában.



A 19,3 milliós Romániában eddig 6 millió 242 ezer ember jelentkezett oltásra, ami az összlakosság kevesebb mint egyharmadát, illetve a beoltható (12 év feletti) lakosság 36,4 százalékát teszi ki. Ezzel az átoltottsággal Románia (Bulgáriát megelőzve) utolsó előtti az Európai Unióban, az egészségügyi szakemberek pedig elsősorban a lakkoság alacsony immunizációs arányának tulajdonítják azt, hogy a járvány negyedik hulláma csaknem félmillió igazolt fertőződést és közel tízezer ember halálát okozta Romániában az elmúlt három hónapban.