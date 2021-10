Koronavírus-járvány

QR-kódokat vezetnek be egyes oroszországi régióban a szabadidős létesítmények látogatásához

Október 25-én kezdenek el működni a QR-kódok a transzbajkáli régió közterületein. Az ilyen határozatot Alekszandr Oszipov, a régió kormányzója írta alá. Erről a regionális kormány sajtószolgálata számolt be.



Megjegyzendő, hogy a hatóságok a COVID-19 előfordulásának ugrásszerű növekedése miatt döntöttek egy ilyen rendszer bevezetése mellett. A regionális kormány elnökhelyettese, Alekszandr Bardalejev szerint a múzeumok, színházak, szállodák, sportlétesítmények, szépségszalonok és egyéb szabadidős létesítmények látogatásához be kell mutatni az oltási igazolást vagy a QR-kódot, amely igazolja a vakcina második komponensének vagy az egykomponensű vakcinának a beadását, illetve a legfeljebb hat hónappal ezelőtti koronavírusos megbetegedésről szóló igazolást.



A rendelet kimondja, hogy a 65 évesnél idősebb, nem oltott lakosok számára kötelező önzárlatot vezetnek be Transzbajkáliában. A 18 év alatti gyermekek csak szülői vagy törvényes képviselői kísérettel vehetnek részt sportklubokban, múzeumokban, mozikban.