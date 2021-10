Koronavírus-járvány

Oroszországban az új fertőzöttek száma és a halálozás is az eddigi legmagasabb

Először emelkedett 37 ezer fölé pénteken az egy nap alatt az újonnan diagnosztizált új koronavírusos fertőzések száma Oroszországban, és a halottak száma is az eddigi legtöbb volt.



Az igazolt fertőzöttek száma az orosz operatív törzs pénteken közölt adatai szerint 37 131-gyel 8 168 305-re emelkedett. A napi növekmény 0,46 százalék, a tünetmentes esetek aránya 9,1 százalék.



Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1064-en vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 228 453-ra nőtt. Október folyamán 15. alkalommal dőlt meg a halálozási rekord. A nem véglegesített halálozási ráta 2,8 százalék.



A felépültek száma 25 453-mal 7 117 060-ra emelkedett. Az országban 822 792 aktív esetet tartanak számon.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 203,4 millió, az elmúlt napon pedig 680 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 786 526 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



A járvány terjedésének lelassítása érdekében Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy október 30. és november 7. között országos munkaszünetet vezessenek be. Az ország régiói a helyi állapotok függvényében korábban is megkezdhetik a leállást, és az országos határidő lejárta után is fenntarthatják a kényszerszabadságolást.