Nagy-Britannia

Kórházban volt a brit uralkodó

Kórházban töltött egy éjszakát a brit uralkodó. A Buckingham-palota csütörtök éjszakai tájékoztatása szerint a 95 esztendős II. Erzsébet királynő szerda délután kereste fel a kórházat bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából, de csütörtök délben visszatért rezidenciájára, a London nyugati határában fekvő Windsorba.



A palota illetékese szerint a királynő továbbra is jó hangulatban van.



A szóvivő nem nevezte meg a kórházat, ahol az uralkodót kivizsgálták, de a királyi család magas rangú tagjait hagyományosan a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházban kezelik.



A Buckingham-palota - a királyi család londoni hivatala - nem közölte azt sem, hogy a királynőt milyen egészségi okokból miatt vetették alá kórházi vizsgálatnak.



II. Erzsébet királynő rövid kórházi tartózkodásának okáról valószínűleg később sem lesz hivatalos beszámoló, mivel az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról.



A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.



A királynő legutóbb 2013-ban volt kórházban, korabeli médiaértesülések szerint gyomorfertőzés miatt.



A mostani kórházi kivizsgálásról szóló bejelentés előtt egy nappal, szerda délután a palota azt közölte, hogy az uralkodó orvosi tanácsra "vonakodva ugyan", de lemondta észak-írországi látogatását, és a következő néhány napot pihenéssel tölti.



A királynő londoni rezidenciájának szóvivője nem részletezte azt sem, hogy az orvosok miért tanácsolták az utazás lemondását és a pihenést, de egybehangzó brit médiaértesülések szerint sem az észak-írországi látogatás törlése, sem a kórházi kivizsgálás nincs összefüggésben a koronavírus-járvánnyal.



Az uralkodó a koronavírus elleni oltás mindkét adagját már korábban megkapta.



II. Erzsébet királynő a brit kormány által a skóciai Glasgowba összehívott, november 1-én kezdődő nemzetközi környezetvédelmi csúcstalálkozóra is hivatalos, és ezt a programját nem mondták le.



A királynő április 21-én töltötte be 95. életévét. A születésnap azonban hivatalos rendezvények nélkül, gyásszal telt, mivel az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg április 9-én, századik születésnapja előtt két hónappal elhunyt.