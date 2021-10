Koronavírus-járvány

Július óta először ötvenezer felett a napi új esetek száma Nagy-Britanniában

A csütörtöki adatok szerint a nyár közepe óta először 50 ezer fölé emelkedett az egy nap alatt regisztrált új koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában. A brit kormány ugyanakkor továbbra sem tervezi korlátozások bevezetését.



A brit egészségügyi minisztérium csütörtök esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 52 009 új fertőzöttet azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



Ez július 17. óta a legmagasabb napi adat. Azon a napon 54 674 új koronavírus-fertőzéses esetet mutattak laboratóriumi vizsgálatokkal.



A csütörtök este zárult egy hétben 327 537 koronavírus-fertőzést szűrtek ki, 49 662-vel - 17,9 százalékkal - többet az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A szaktárca csütörtöki adatai szerint az elmúlt 24 órában 115-en, az utóbbi egy hétben 912-en haltak meg országszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben.



A halálozások heti száma 89-cel, 10,8 százalékkal haladta meg a múlt csütörtökön zárult egyheti időszakban regisztrált halálesetekét.



A minisztériumi ismertetés szerint jelenleg 8142 pácienst kezelnek kórházban Covid-19 betegséggel.



A halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések száma ugyanakkor továbbra is messze elmarad a nagy-britanniai koronavírus-járvány ez év eleji tetőzésének idején mért szintektől, és az egybehangzó szakértői vélemények szerint ez az oltási kampány egyértelmű sikerét jelzi.



Január második felében csaknem 39 ezren szorultak kórházi kezelésre, és abban a hónapban volt olyan nap, amikor meghaladta az 1800-at a halálesetek száma.



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) és az üzleti szektor több vezetője azonban a fertőzések számának emelkedése miatt a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott "B terv" életbe léptetésére kérte csütörtökön a brit kormányt.



A kormány a nyáron a korábban érvénybe léptetett összes jogi korlátozást feloldotta. Kidolgozott ugyanakkor egy "B tervet", amely szükség esetén - elsősorban az NHS-re nehezedő nyomás enyhítése végett - előirányozza a maszkviselés újbóli kötelezővé tételét főleg közösségi létesítményekben, az oltási igazolások kötelező felmutatását nagy tömegeket vonzó helyszíneken és rendezvényeken, az alkalmazottak felkérését arra, hogy ha lehetséges, otthonról dolgozzanak, és általános elővigyázatossági intézkedések folyamatos ajánlását a lakosságnak.



Boris Johnson brit miniszterelnök azonban újságíróknak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: valóban magasak a fertőzési számok, "de továbbra is azokon a paramétereken belül vagyunk, amelyeket a SPI-M (a brit kormánynak járványügyi modellszámításokat végző tudományos testület) az év jelenlegi szakaszára prognosztizált".

Johnson szerint a legfontosabb teendő most az, hogy mindenki adassa be magának a koronavírus elleni oltás harmadik, hatáserősítő dózisát, amint értesítést kap, hogy jelentkezhet az oltásra.



A brit kormányfő elmondta, hogy eddig már több mint 4 millióan kapták meg a vakcina harmadik adagját.



Nagy-Britanniában egyelőre az 50 évnél idősebbek jogosultak a harmadik oltási dózisra. Ennek a korosztálynak hozzávetőleg 30 millió tagja van.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök este ismertetett adatai szerint a 12 éven felüli lakosság 86,2 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, 79 százaléknak a második adagot is beadták.



Csütörtökön átlépte a 95 milliót az eddig beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában.