Koronavírus-járvány

Horvátországban egyelőre nem szigorítják a korlátozásokat

Horvátországban a nemzeti válságstáb az elmúlt egy hétben nem szigorított a járványügyi intézkedéseken, a jelenleg is érvényben lévő korlátozások október 31-ig lesznek érvényben, annak ellenére, hogy ismét növekedett a fertőzések száma.



Hat hónapos csúcsot döntött az elmúlt két nap alatt az új koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban - derült ki a kormány csütörtöki jelentésből.



Az elmúlt 24 órában 3053 új fertőzést azonosítottak az országban, szerdára 3162-öt, április közepe óta a legtöbbet. A vírus okozta Covid-19 betegségben 17-en haltak meg. Kórházban 939 beteget ápolnak, közülük 131-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 877 622-en kaptak védőoltást - a jogosultak 46, a felnőtt lakosság 55 százaléka -, közülük 1 763 617-en már a második adagot is felvették.



Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülés sajtó számára nyilvános részében elmondta: a járvány kezdete óta Horvátországban a Covid-19 betegség szövődményeiben elhunytak száma néhány napon belül eléri a kilencezret.



Az október eleje óta kórházban kezeltek 74, a lélegeztetőgépre került betegek 80 százaléka nem volt beoltva - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: ezek nagyon világos és meggyőző adatok. Ismételten az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 1845 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a Covid-19 betegség szövődményei miatt hét beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 421-an vannak kórházban, 120-an intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 180 888-an kaptak védőoltást, közülük 1 106 164-en már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 56, illetve 52 százaléka.



A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottságának javaslatára a kabinet abban az esetben szigoríthat a jelenlegi járványügyi szabályozásokon, ha az intenzív osztályon kezelt betegek száma eléri a 150-et, azaz kihasználják a kapacitásaik kétharmadát.