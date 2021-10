Sugárveszély

Vészleállás az oroszországi kurszki atomerőműben

Egy orosz atomerőmű a déli Rosztov-na-Don városában gőzszivárgást észlelt és vészhelyzeti protokoll eljárást indított el - jelentette csütörtökön a RIA Novosztyi.



A katasztrófavédelmi szolgálatok képviselője közleményben közölte a lappal, hogy "a rosztovi atomerőmű kettes blokkját leállították és karbantartási üzembe helyezték gőzszivárgás miatt".



A forrás szerint az incidens során nem jelentettek sérülteket, a sugárzás szintje biztonságos, és az erőmű három megmaradt reaktora rendben működik. A jelentések szerint vizsgálatot indítottak.



Az erőmű sajtószolgálata azt közölte az RBK moszkvai napilappal, hogy "00:54-kor a kettes számú erőművi blokk műszaki helyiségében szokatlan csúcsot észleltek. A jóváhagyott protokollok szerint az erőműegység kapacitását csökkentették a hálózatról való leválasztással. A reaktorerőmű jelenleg hűtési üzemmódban van. A hőtechnikai gépészeti berendezéseken jelenleg is folynak a munkálatok. A rosztovi atomerőműben a sugárzási háttér a reaktorok normál működésének megfelelő szinten van, és nem haladja meg a természetben előforduló háttérértékeket".



Egy másik forrás az Interfaxnak elmondta, hogy a szivárgás a nyomás alatt lévő gőzt szállító egyik vezeték mikrorepedése miatt következett be. "Ez az úgynevezett másodlagos kör, hőcserélő berendezés" - idézte a RIA Novosztyi az erőmű egyik tisztviselőjét. "Tiszta gőzt szállít, amelyben elvileg nincs radioaktivitás".



A rosztovi atomerőmű alapjait 1977-ben rakták le a Szovjetunió nemzeti energetikai programjának részeként. A kettes blokk építése 1983-ban kezdődött, de a reaktor munkálatai csak 2010-ben fejeződtek be. Ez az egyik a nagyszámú nyomottvizes reaktorok közül, amelyek Oroszországban és a volt Szovjetunió nagy részén szolgáltatnak energiát.