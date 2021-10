Koronavírus-járvány

Brit egészségügyi miniszter: jelenleg nem kell aktiválni a "B tervet"

A brit egészségügyi miniszter szerint a kormány a koronavírus-járvány adatai alapján jelenleg nem készül arra, hogy életbe léptesse a bizonyos szigorításokat tartalmazó intézkedési csomagot - közkeletű nevén a "B tervet" -, javasolja azonban a lakosságnak az elővigyázatosságot és mindenekelőtt azt, hogy a jogosultak adassák be maguknak a koronavírus elleni oltás harmadik, hatáserősítő dózisát.



Sajid Javid a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján kijelentette: a járvány nem múlt el, és "egyre szorosabb a verseny" a vírus és az oltási kampány között.



Éppen ezért a kormány mindenkit felszólít arra, hogy saját maga és a közösség védelmében adassa be az oltást.



Javid elmondta: a 16 évesnél idősebb lakosság körében mindig 5 millió azoknak a száma, akik egyetlen oltási dózist sem kaptak.



Kijelentette: az oltási kampány további gyorsítása azért is életfontosságú, mert a téli szezonban elérheti akár a százezret is a naponta újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződések száma.



Hasonló kijelentést Javid nyáron is tett. A londoni alsóház képviselőinek július 12-én tartott tájékoztatásában az egészségügyi miniszter úgy fogalmazott: vannak olyan modellszámítások, amelyek szerint a nyár későbbi szakaszában elérheti akár a százezret is a naponta kiszűrt új koronavírus-fertőződéses esetek száma az Egyesült Királyság egészében.



E modellszámítások azonban nem váltak valóra: az idén nem volt olyan időszak, amikor megközelítette volna a százezret az újonnan azonosított fertőződések napi száma.



Az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint ugyanakkor immár nyolc napja folyamatosan 40 ezer felett jár a naponta újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában.



Sajid Javid a szerdai sajtótájékoztatón viszont kiemelte, hogy a koronavírus elleni oltás egyértelműen hatásos, és a brit egészségügyi hatóságok becslései szerint a nagy-britanniai oltási kampány eddig hozzávetőleg 130 ezer ember életét mentette meg.



A szaktárca szerda este ismertetett adatai szerint a 12 éven felüli lakosság 86,1 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, 79 százaléknak a második adagot is beadták.



Az első és a második adagokból eddig összesen csaknem 95 milliót adtak be országszerte, és Angliában szerdára elérte a 4 milliót azoknak a száma, akik a harmadik oltási dózist is megkapták.



Az egészségügyi miniszter szerint a jelenlegi helyzetben nem fenntarthatatlan az állami egészségügyi szolgálatra (NHS) nehezedő teher, és a kormány nem tervezi a járványhelyzet romlása esetére kidolgozott "B terv" életbe léptetését.

A "B terv" szükség esetén előirányozza a maszkviselés újbóli kötelezővé tételét főleg közösségi létesítményekben, az oltási igazolások felmutatásának elrendelését nagy tömegeket vonzó helyszíneken és rendezvényeken, az alkalmazottak felkérését arra, hogy ha lehetséges, otthonról dolgozzanak, és általános elővigyázatossági intézkedések folyamatos ajánlását a lakosságnak.



A brit kormány azonban határozottan kizárja a korábban többször is alkalmazott, példátlanul súlyos gazdasági károkkal járó országos zárlatok újbóli alkalmazását.