Koronavírus-járvány

Romániában két hétre bezárnak az iskolák, kötelezővé válik a maszkviselés

Romániában kéthetes kényszerszünetre küldik jövő héttől az iskolásokat, mindenütt kötelezővé válik a védőmaszk viselése, és az oltatlanok mobilitását korlátozó további megszorításokat vezetnek be - jelentette be szerdán Klaus Iohannis államfő, miután megbeszélést tartott a koronavírus-járvány elleni védekezésben illetékes hatóságok vezetőivel.



A korlátozások részleteit kormányhatározatban pontosítják a hét folyamán. Iohannis példaként említette, hogy általános éjszakai kijárási tilalom lép életbe, ez azonban a beoltottakra nem vonatkozik. Napközben a legtöbb helyre csak a védettséget igazoló "zöld igazolvánnyal" lehet majd belépni.



Az államfő kijelentette: addig van szükség korlátozásokra, amíg a kétkedőket is sikerül meggyőzni, hogy a világjárvány csak oltással fékezhető meg.



Bővebben hamarosan!