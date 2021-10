Koronavírus-járvány

Távolinak látszik még a negyedik hullám tetőzése Romániában

Romániában a szerdán közzétett hivatalos adatok nem utalnak arra, hogy közeledne a koronavírus-járvány negyedik hullámának a tetőzése.



Az elmúlt 24 órában több mint 17 ezer személynél mutatták ki a fertőzést, és 414-en haltak meg a kór következtében. Mind a hétnapi új fertőzések, mind a hétnapi halálesetek száma folyamatosan nő, az általuk rajzolt görbe az elmúlt napokban számottevően nem laposodott, ami azt jelenti, hogy messze még a negyedik hullám tetőzése.



Cseke Attila megbízott egészségügyi miniszter egy kedd esti televíziós interjúban úgy vélte: az év végéig biztosan túljut az ország a negyedik hullám tetőzésén, de addig még sok van, és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás tovább fokozódik. A miniszter szerint a tetőzés után is probléma marad, hogy rendkívül alacsony (mintegy 36 százalékos) a beoltottak aránya, így az ország továbbra is ki lesz téve az újabb hullámoknak.



A szerdai hivatalos adatok szerint húszezerhez közelít a koronavírussal kórházban kezelt betegek száma, akik közül csaknem 1800-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A hírtelevíziók szerint e számoknak a kórházak és az intenzív osztályok befogadóképessége szab határt. A betegfelvételi osztályok előtt mentőautók sorakoznak arra várva, hogy legalább egy folyosón elhelyezett széken hagyhassák a beszállított betegeket.



A Digi24 hírtelevízióban a bukaresti Matei Bals járványkórház orvosa arról számolt be, hogy az intézmény folyosóján dulakodás alakult ki kórházi ágyra váró, légszomjjal küszködő betegek között azért, hogy ki jusson oxigénhez közülük.