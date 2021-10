Migráció

Történelmi rekordon a tiltott határátlépések miatti letartóztatások száma az Egyesült Államokban

A legforgalmasabb időszakot a perzselően forró júliusi és augusztusi hónapokban mérték, amikor több mint 200 ezer migránst vettek őrizetbe. 2021.10.21 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harmincöt éves rekordon áll a tiltott déli határátlépések miatti amerikai letartóztatások száma az Egyesült Államokban - jelentette a Washington Post szerdán.



Az amerikai baloldali-liberális napilap online cikke szerint az amerikai hatóságok 1,7 millió migránst vettek őrizetbe a mexikói-amerikai határon a 2021. szeptember 30-án lezárult pénzügyi évben, amely az amerikai történelemben valaha volt legmagasabb szám. A lap az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségének (CBP) eddig nem publikált adataira hivatkozik.



Az írás leszögezi, hogy az illegális határátlépések száma még 2020-ban kezdett emelkedni, ám a Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépését követő hónapokban jelentősen megugrott.



A lap emlékeztet rá, hogy amikor a határvédelmi letartóztatások száma 2021 tavaszán megnövekedett, Biden elnök még a "történelmi szezonális ingadozásoknak megfelelő" számokról beszélt. Ám a legforgalmasabb időszakot a perzselően forró júliusi és augusztusi hónapokban mérték, amikor több mint 200 ezer migránst vettek őrizetbe.



Az amerikai lap beszámol arról is, hogy a Biden elnök által a CBP élére kijelölt Chris Magnusra - aki az Arizona állambeli Tucson város rendőrfőnöke - keddi kongresszusi bizottsági meghallgatásán a republikánus szenátorok erős nyomást gyakoroltak, hogy nyilvánítsa "válságnak" a megnövekedett illegális migrációt. A CBP kijelölt vezetője azonban csak "jelentős kihívásnak" nevezte a fejleményt, átvéve a Biden-adminisztráció által használt kifejezést, hozzátéve, hogy "a számok valóban elég magasak". A CBP várhatóan a hét vége felé teszi közzé a 2021-es pénzügyi év adatait.



A hivatalba lépését megelőző átmenet idején Joe Biden azt hangsúlyozta, hogy óvatosan és körültekintően kívánja megreformálni a bevándorlási politikát, elkerülendő, hogy "2 millió ember torlódjon fel a határon".



Hivatalba lépve azonban Biden gyorsan leállította a határvédelmi fal építését, valamint a Trump által folytatott - és Mexikóval egyeztetett - "Maradj Mexikóban" (Remain in Mexico) nevű bevándorlási politika végrehajtását, továbbá lebontotta a legfontosabb menedékkérelmezési korlátozásokat. Ezen kívül bejelentette a legtöbb kitoloncolási és az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) más, hasonló célú eljárásainak 100 napos felfüggesztését.



A The Washington Post több latin-amerikai illegális migránst is meginterjúvolt. Többen elmondták a lap riportereinek: azért vállalkoztak az észak felé tartó kockázatos, költséges és jelentős veszélyekkel járó utazásra, mert abban bíztak, hogy Biden elnök majd engedélyezi a maradásukat. A munkaerőhiánnyal küszködő amerikai munkaerőpiaci helyzet is hasonló vonzerőt jelentett az illegális bevándorlóknak.

2021 első felében Biden elnök arra utasította Kamala Harris alelnököt, hogy "kezelje" a közép-amerikai "Északi Háromszöget" alkotó országokból (Guatemala, Honduras, Salvador) kiinduló migráció "alapvető okait". Harris alelnök azóta is távol tartja magát a határvédelmi és bevándorlási kérdésektől.



A The Washington Post megállapította: a CBP adatai szerint Mexikó az illegális migráció legnagyobb kibocsátó országa. A 2021-es pénzügyi évben az amerikai határőrség több mint 608 ezer mexikói állampolgárt tartóztatott le a határ amerikai oldalán.



A második legnagyobb csoportban haiti, venezuelai, ecuadori, kubai, brazil és 12 másik ország migránsai érkeztek, összesen 367 ezer fővel. A többiek Hondurasból (309 ezer), Guatemalából (279 ezer) és Salvadorból (96 ezer) érkeztek.