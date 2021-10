Társadalom

Rendszeres adóellenőrzésnek vetik alá Kínában a hírességeket

Rendszeres adóellenőrzésnek vetik alá Kínában a hírességeket és a közösségi média influenszereit, miután az elmúlt években több kínai sztárt kaptak adócsaláson a hatóságok - számolt be internetes oldalán a China Daily című kínai lap szerdán.



A kínai adóhatóság még szeptemberben közzétett közleménye szerint a rendszeres átvilágítások célja, hogy "egészséges környezet" megteremtését mozdítsák elő a szórakoztatóiparban.



A hírességeknek és a közösségi média személyiségeionek a kínai jogszabályok szerint adóelszámolási fiókot kell létrehozniuk a stúdiójuk vagy vállalkozásuk számára, adóbevallásaikat és befizetéseiket pedig ellenőriztetniük kell a hatóságokkal.



Peking város médiahatósága szintén a múlt hónapban adott ki új iránymutatást arra vonatkozóan, hogy felső határt szabnak a kínai televíziós és filmszínészek munkadíjának, valamint szigorítják a televíziós sorozatok gyártásával foglalkozó ágazat működését.



A szigorítások hátterében a kínai szórakoztatóipar az elmúlt években történt, nagy port kavaró esetei állnak. A China Daily cikke rámutat: a kínai film- és televízióipar nyílt titkának számított az a "jin és jang szerződésként" emlegetett gyakorlat, amely lehetővé tette, hogy egyes kínai hírességek elkerüljék az adófizetést a gázsijuk egy része után. A gyakorlat lényege, hogy az érintettekkel a produkciós vállalat két szerződést köt, egy nyilvánosat, és egy titkosat, az utóbbiban szereplő összeget pedig feketén, adólevonás nélkül fizetik ki.



2018-ban a nemzetközi karriert is befutó - egyebek mellett az X-Men amerikai szuperhősfilmek egyikében is feltűnő - Fan Ping-ping kínai színésznő bukott le a dupla szerződéses adócsalással. Fant a hatóságok összesen 883 millió jüan (40,6 milliárd forint) adóhátralék és büntetés megfizetésére kötelezték.



Idén májusban pedig a Cseng Suang kínai színésznő munkadíjáról szóló hírek kavartak nagy port a kínai közösségi platformokon. A 30 éves színésznő egy kínai tévésorozatban alakított szerepéért 160 millió jüant (7,8 milliárd forint) kapott.



A szeptemberben kiadott útmutatások alapján a színészek fizetése nem haladhatja meg az adott film vagy tévéműsor gyártási költségeinek 40 százalékát.



Csenget augusztusban szintén megbírságolta az adóhatóság: a színésznőnek összesen 299 millió jüant (14,5 milliárd forint) kellett befizetnie.



A kínai állami rádió tudósítása szerint augusztus végéig mintegy 660 művészi ügynökségként tevékenykedő céget zárattak be a hatóságok adókijátszás és adóelkerülés miatt.