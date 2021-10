Áll a bál

Botrány Németországban: a szélsőjobb parlamenti szexpartijairól ír a sajtó

Áll a bál Németországban: egy, a Nordkurier című lap szerkesztőségének elküldött anonim levél igencsak súlyos vádakat fogalmaz meg az Alternatíva Németországért (AfD) párt tagjaival szemben.



A levél szerint a szélsőjobboldali párt egyik tagja prostituáltakkal bulizott Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi törvényhozásának épületében, a schwerini kastélyban.



Az épületben ivászatokra és szexpartikra keríthettek sort szerptemberben, egyes értesülések szerint még a választások estéjén is orgia zajlott a tartományi parlamentben - írja az Index.



Mindezt a törvényhozás épületében éjszakai szolgálatot teljesítő biztonsági őrök is láthatták a kameráikon, ami azt jelenti, felvétel is készülhetett az esetről, bár ez egyelőre még nem látott napvilágot.



Az Afd egyik korábbi tagja, Thomas Kerl - akit nemrég zártak ki a pártból - is azt állítja, hogy valóban tartottak orgiákat a törvényhozás épületében. Szervezésükkel az AfD egyik politikusát vádolják, aki azt nyilatkozta, hogy jogi lépéseket fontolgat.



Korábban a törvényhozás szóvivője azt nyilatkozta, hogy szerinte azért sem kerülhetett sor ezekre a szexpartikra, mivel a törvényhozás plenáris ülésterme mindig zárva van, amikor éppen nem használják. Ha egy politikus ülésidőszakon kívül be akar menni oda, akkor van rá lehetősége, de csak a biztonsági őrök felügyelete mellett - tette hozzá.



Azóta viszont a törvényhozás is vizsgálatot indított, bár egyelőre nem a szervezéssel vádolt AfD-s politikus, hanem a biztonsági őrök ellen, a feltételezésük szerint ugyanis ők mulasztást követhettek el. Újabb közleményükben annyit elismerték, hogy valakik illegálisan beléptek a plenáris ülésterembe. A vizsgálat eddigi eredményeivel kapcsolatban egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt.



A Nordkurier az esethez azt is hozzáfűzte, hogy az AfD helyi szervezetén belül sok vita volt az utóbbi időben, és az is lehetséges, hogy a történet egy lejáratókampány részét képezi.