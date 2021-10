Űrfegyverkezés

Kína hiperszonikus atomrakétát lőtt ki, amely megkerülte a Földet

Az FT forrásai szerint a hiperszonikus siklójárművet egy Hosszú Menetelés rakéta szállította, amelynek indításait Kína általában bejelenti, bár az augusztusi tesztet titokban tartották. 2021.10.19 13:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kína egy hiperszonikus rakétával tesztelt új űreszközöket - írta a Financial Times (FT). A jelentés több, a tesztet ismerő forrásra hivatkozva azt közölte, hogy Peking augusztusban indította el a nukleáris rakétát.



A források szerint a nukleáris töltet célba juttatására is alkalmas, hiperszonikus siklórepülő alacsony pályán keringett a Föld körül, mielőtt a célpontja felé száguldott volna, "egy olyan fejlett űrbeli képességet demonstrálva, amely meglepte az amerikai hírszerzést".



Három hírszerzési bennfentes az FT-nek elmondta, hogy a rakéta több mint 20 mérfölddel (32 kilométerrel) tévesztette el a célt.



Ketten közülük azonban azt mondták, hogy "a teszt megmutatta, hogy Kína elképesztő előrelépést tett a hiperszonikus fegyverek terén, és sokkal fejlettebb, mint azt az amerikai tisztviselők hitték".



Az FT forrásai szerint a hiperszonikus járművet egy Hosszú Menetelés rakéta szállította, amelynek indításait Kína általában be szokta jelenteni, bár az augusztusi tesztet titokban tartották.



A Pentagon szóvivője, John Kirby azt mondta, hogy nem kommentálja a jelentés részleteit.



Hozzátette azonban: "Világossá tettük aggodalmunkat a Kína által folyamatosan fejlesztett katonai képességekkel kapcsolatban, amelyek csak növelik a feszültséget a térségben és azon túl is. Ez az egyik oka annak, hogy Kínát tekintjük a legfőbb biztonsági kihívásunknak.