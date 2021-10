Koronavírus-járvány

Ötvenezer közelében a napi új esetek száma Nagy-Britanniában, a kormány nem tervez korlátozásokat

A hétfői adatok szerint 50 ezer közelébe - a nyár közepe óta nem mért szintre - emelkedett az újonnan regisztrált koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában. A Downing Street szóvivője ugyanakkor közölte, hogy a kormány nem tervezi korlátozások bevezetését.



A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 49 156 új fertőzöttet azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



Ez július 17. óta a legmagasabb napi adat. Azon a napon 54 674 új koronavírus-fertőzéses esetet mutattak ki laboratóriumi vizsgálatokkal.



A hétfő este zárult egy hétben 309 013 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. Ez 43 079-cel, 16,2 százalékkal több az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A szaktárca hétfői adatai szerint az elmúlt 24 órában 45-en, az utóbbi egy hétben 869-en haltak meg országszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. A halálozások heti száma 89-cel, 11,4 százalékkal haladta meg a múlt hétfőn zárult egyheti időszakban regisztrált halálesetekét.



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője azonban hétfői tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy "abszolút nincsenek tervek a B intézkedési terv foganatosítására", vagyis korlátozások érvényesítésére, mivel a nagy-britanniai oltási kampánnyal sikerült elérni, hogy a naponta kiszűrt új fertőződések, valamint a halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések száma közötti kapcsolat jelentősen gyengült.



Jóllehet a halálos áldozatok és a Covid-19-cel kórházban ápolt betegek száma kissé emelkedett, de korántsem olyan ütemben, mint a fertőződéseké - hangsúlyozta a Downing Street szóvivője.



A brit kormány július második felében feloldotta a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére korábban elrendelt utolsó jogi korlátozásokat is, és így minden olyan létesítmény megnyithatott, amely a járványellenes szabályok miatt addig zárva tartott.



Ezek közé tartoztak az éjszakai szórakozóhelyek is, amelyek tavaly március, a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodásának időszakában elrendelt első országos zárlat óta idén nyáron nyithattak ki először.



A kormány ugyanakkor fenntartotta annak lehetőségét - ez közkeletű nevén a "B terv" -, hogy ha a járványadatok indokolják, egyes védelmi intézkedések ismét érvénybe léphetnek.



Ezek közé tartozna a maszkok viselésének újbóli elrendelése egyes zárt helyszíneken vagy az oltási igazolványok felmutatásának kötelezővé tétele például az éjszakai szórakozóhelyeken.



A kormány és az egészségügyi szakértők mindazonáltal bíznak abban, hogy az immár tömeges átoltottságnak köszönhetően erre nem lesz szükség.

A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint a 12 éven felüli lakosság 85,9 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, 78,9 százaléknak a második adagot is beadták, emellett már hetek óta zajlik a hatáserősítő harmadik oltási adagok beadása is.



Az első és a második adagokból eddig összesen csaknem 95 milliót adtak be a brit oltási kampány tavaly decemberi kezdete óta.



A harmadik dózist egyelőre az 50 éven felüliek kaphatják. Ebbe a korcsoportba 30 millióan tartoznak; a legutóbbi adatok szerint közülük Angliában eddig 3,7 millióan részesültek a harmadik oltási adagból.