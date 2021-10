Koronavírus-járvány

Von der Leyen: az EU több mint 1 milliárd adag oltóanyagot exportált világszerte

Az Európai Unió több mint 1 milliárd adag koronavírus elleni vakcinát exportált világszerte az elmúlt tíz hónapban - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn.



Ursula von der Leyen közleményében kiemelte, az Európai Unió területén gyártott, koronavírus elleni oltóanyagokat több mint 150 országba szállították Japántól Törökországon, az Egyesült Királyságon, Új-Zélandon, a Dél-afrikai Köztársaságon át egészen Brazíliáig.



Kifejtette: a kis és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX-programon keresztül az EU mintegy 87 millió adag oltóanyagot szállított a rászoruló országokba. Ez a hozzájárulás az Európai Uniót a legjelentősebb szereplővé emeli a koronavírus elleni közdelemben az oltóanyagexport tekintetében is - fogalmazott.



Von der Leyen elmondta azt is a vakcinaexporttal párhuzamosan az EU lehetővé tette az európaiak beoltását, így az európai felnőtt lakosság több mint 75 százaléka teljes védettséget szerzett a koronavírus ellen.



Tájékoztatása szerint az EU annyi adag vakcinát exportált, mint amennyit az uniós tagországokba szállított, ami azt jelenti, hogy legalább minden második, Európában előállított vakcinával más országok oltási kampányához is hozzájárul.



"Az EU nyitott marad az unióban gyártott vakcinák további exportjára, ugyanis csakis akkor fogjuk legyőzni a koronavírus-járványt, ha mindenhol harcolunk ellene" - fogalmazott.



Az uniós bizottság elnöke közölte: az EU Joe Biden amerikai elnökkel közösen arra törekszik, hogy a globális oltási arány jövőre meghaladja a 70 százalékot. Végezetül beszámolt arról is, hogy az EU vakcinaexport-tevékenységén felül az elkövetkező hónapokban legalább 500 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot adományoz a legkiszolgáltatottabb országoknak.