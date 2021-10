Kultúra

Átadták az első "környezetvédelmi Nobel-díjakat"

Costa Rica-i, indiai és bahamai projekt is volt a vasárnap első ízben átadott Earthshot Prize nyertesei között. 2021.10.18 11:50 MTI

A Vilmos cambridge-i herceg által tavaly alapított, környezetvédelmi Nobel-díjként is emlegetett elismerést öt kategóriában osztották ki Londonban.



A kategóriák nyertesei egyenként egymillió fontos (427 millió forintos) pénzjutalmat kaptak a londoni Alexandra-palotában megrendezett díjátadó ceremónián, amelynek színpadán Emma Watson, Emma Thompson és David Oyelowo brit színészek is csatlakoztak Vilmos herceghez.



Az Earthshot Prize elnevezése a Moonshot kifejezésből született, amely az Egyesült Államok 1960-as évekbeli törekvésére utalt, hogy eljuttassák az első embert a Holdra. Az alapítók szerint most hasonló széleskörű összefogásra van szükség az égető környezetvédelmi problémák megoldására.



A szervezők az éghajlatot, az óceánokat, a légszennyezést, a hulladékkezelést és a biológiai sokféleséget érintő problémákra várnak olyan megoldási javaslatokat, amelyek segíthetik a bolygó regenerálódását 2030-ig. A díjra magánemberek, közösségek, tudósok, aktivisták, közgazdászok, kormányok, bankok, vállalkozások, városok és egész országok is pályázhatnak.



Az öt kategória díjazottjait a 15 jelöltre szűkített listáról egy zsűri választotta ki, amelynek munkájában David Attenborough természettudós, Cate Blanchett színésznő és Shakira kolumbiai énekesnő is részt vett.



A természetvédelmi és -helyreállítási kategória díját Costa Rica nyerte. A dél-amerikai ország egykor erdőségeinek nagy részét kiirtotta, de mára megduplázta a fák számát. A győztes programjának lényege, hogy fizetnek a helyi lakosoknak a természetes ökoszisztémák helyreállításáért, valamint újjáélesztik az esőerdőket.



A levegő megtisztításáért odaítélt díjat az indiai Takachar vállalat kapta egy olyan hordozható gép elkészítéséért, amely a mezőgazdasági hulladékot műtrágyává alakítja, és ezzel elkerülhetővé teszi, hogy a gazdák felégessék földjeiket, ami légszennyezést okoz.



Az óceánok újjáélesztésének díját a bahamai Coral Vita-projekt nyerte el, amely egy új módszerrel segít a világ haldokló korallzátonyainak helyreállításában. A módszert két barát fejlesztette ki a Bahamákon: speciális tartályokban nevelik a korallokat az elpusztult korallok pótlására, az újak így ötvenszer gyorsabban nőnek, mint a természetben.



A pazarlásmentes világ építéséért járó díjat az olaszországi Milánó kapta egy olyan programért, amelyben összegyűjtik a fel nem használt ételt és rászorulók között osztják szét. A kezdeményezéssel jelentősen csökkent a városban kidobott élelmiszer mennyisége, egyúttal az éhezés problémáját is kezelni tudták.



Az éghajlatváltozásra megoldást kereső projektek közül egy thaiföldi-német-olasz projektet jutalmaztak: az AEM Electrolyzer megújuló energiával bontja a vizet hidrogénre és oxigénre a hidrogén előállításához, ami azért előrelépés, mert ehhez általában fosszilis tüzelőanyagokat használnak.

Vilmos herceg a díjátadón arról beszélt, hogy a következő tíz év "döntő évtized" lesz a bolygó számára. "Fogytán az idő. Egy évtized nem tűnik elegendőnek, de az emberiség már korábban is képes volt megoldani megoldhatatlannak tűnő dolgokat" - monda.



A napokban Vilmos herceg azt szorgalmazta, hogy a világ vezető elméi az űrturizmus fejlesztése helyett inkább a Föld megmentésére összpontosítsanak.



A gála fellépői között volt Ed Sheeran és a Coldplay, és hogy megőrizzék a díjátadó környezetbarát elkötelezettségét, a zenéjükhöz szükséges energiát 60 pedálozó kerékpáros biztosította - számolt be róla a BBC News.



A gálára érkező hírességek egyike sem repülővel utazott, nem használtak műanyagot a színpad építéséhez, és felkérték a résztvevőket, hogy "legyenek tekintettel a környezetre" az alkalomra viselt ruha kiválasztásánál.



Vilmos cambridge-i herceg azt is bejelentette, hogy a 2022-es díjátadót az Egyesült Államokban rendezik meg.