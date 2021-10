Illegális bevándorlás

Rendkívüli állapot lép életbe Lengyelország egyes részein a migráció miatt

Varsó és az Európai Unió is azzal vádolja Belaruszt, hogy kifejezetten bátorítja a bevándorlókat, hogy illegálisan lépjék át a lengyel határt. 2021.10.17 14:41 ma.hu

Formálisan is jóváhagyta a lengyel parlament a rendkívüli állapotot, amelyet múlt héten vezetett be a lengyel államfő két kelet-lengyelországi vajdaság egy-egy részében. Az intézkedésre a kormány szerint a belarusz határ térségében egyre fokozódó migráció és a közelgő orosz hadgyakorlat miatt van szükség.



A rendkívüli állapot értelmében 30 napig az érintett három kilométer széles határmenti sávban felfüggesztik a gyülekezési jogot és a tömegrendezvényeket, és korlátozzák az emberek mozgásszabadságát.



A lengyel kormányfő sajtótájékoztatóján arról beszélt, tudják, hogy Fehéroroszország élelemmel látja el a bevándorlókat, akiket még segítenek is abban, hogy törvénytelen módon Lengyelország területére jussanak. A lengyel hatóságok őrizetbe vettek olyan embereket, akik gyaníthatóan a fehérorosz államnak dolgoztak - mondta.



Varsó és az Európai Unió is azzal vádolja Belaruszt, hogy kifejezetten bátorítja a bevándorlókat, hogy illegálisan lépjék át a lengyel határt. Varsó szerint Minszk ezzel próbál nyomást gyakorolni az EU-ra a Belarusszal szembeni szankciók miatt.



Lengyelország egyébként sem számít arra, hogy csökkenne a feszültség a lengyel-fehérorosz határon, mivel pár napon belül megkezdődik a Nyugat-2021 (Zapad-2021) fedőnevű orosz hadgyakorlat - jelentette ki hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A Zapad nevű művelet egy részét Fehéroroszországban, közvetlenül a lengyel határ közelében tartják majd orosz és fehérorosz különleges egységek részvételével. Morawiecki szavai szerint Lengyelország arra készül, hogy a szeptember 10-én kezdődő gyakorlatok során akár "provokációk" is történhetnek.