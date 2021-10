Koronavírus-járvány

Romániában már a WHO is bekapcsolódik a negyedik hullámmal szemben folytatott harcba

Az Egészségügyi Világszervezet hétfőn egyeztet a romániai közegészségügyi hatóság képviselőivel további segítségnyújtásról, az egészségügyi krízis megoldásához és az oltakozási hajlandóság növeléséhez járulnának hozzá a nemzetközi szakemberek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztségviselői hétfőn a román Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) vezetőségével tartanak távértekezletet annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az országnak a járvány elleni harcban és az oltási kampány fellendítésében.



Ezt a WHO romániai képviselője, Alexandru Rafila erősítette meg a G4media portálnak. A negyedik hullám Romániára sokkal súlyosabban csapott le, mint a legtöbb országra, ennek magyarázata a lakosság alacsony átoltottsági szintje. A kórházakban kritikus a helyzet, csak az elmúlt héten több mint kétezer koronavírus-fertőzött beteg hunyt el.



A romániai hatóságoknak már számos ország nyújtott segítséget. Például Magyarországra súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeket szállítanak át, Olaszország monoklonális antitestdózisokat küld, további adagok érkeznek Németországtól, Dánia oxigénkoncentrátorokkal és lélegeztetőgépekkel segít, a WHO oxigéndúsítókat ajánlott fel, Svájc bukaresti nagykövetének közbenjárására pedig a svájci gyártó tocilizumab hatóanyagú gyógyszereket szállít Romániának.



Az uniós polgári védelmi mechanizmusának aktiválása során az ország eddig Magyarországtól, Hollandiától és Lengyelországtól kapott műszaki és gyógyszersegítséget.



