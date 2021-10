Terrorizmus

Terrorcselekménynek nyilvánította a Scotland Yard a parlamenti képviselő meggyilkolását

Terrorcselekménynek nyilvánította szombaton a londoni rendőrség Sir David Amess parlamenti képviselő meggyilkolását.



A 69 esztendős, nős, ötgyermekes Amess, aki csaknem négy évtizedig volt a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának tagja, péntek délután éppen képviselői fogadóórát tartott délkelet-angliai választókörzetében, az Essex megyei Leigh-on-Sea kisvárosban, amikor egy férfi, aki az utcáról tért be, késsel többször megszúrta.



Sir David a gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen meghalt.



A 25 éves gyanúsítottat elfogták.



A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága irányítja.



A Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police - a londoni rendőrség, de terrorelhárító parancsnokságának hatásköre az egész országra kiterjed.



Dean Haydon, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a rendőrség terrorelhárítási tevékenységének országos vezető koordinátora a szombat hajnali tájékoztatás szerint terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.



A beszámoló szerint az eddig elvégzett vizsgálat arra vall, hogy a gyilkosság potenciálisan az iszlamista szélsőségességhez köthető.



Az őrizetbe vett 25 éves férfiről a rendőrség csak annyit közölt, hogy brit, és jelenleg egy essexi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.



A tájékoztatás szerint eddig két londoni lakcímen kezdődött házkutatás.



A Scotland Yard közölte azt is, hogy a jelenlegi álláspont szerint a gyanúsított egyedül cselekedett, és a nyomozók nem keresnek mást a bűncselekménye ügyében, bár a támadás körülményeinek feltárását célzó vizsgálat még tart.



Sir David Amess 1983 óta volt tagja folyamatosan a jelenleg kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának, és erőteljes állatvédő kampányairól, valamint ugyancsak markáns EU-szkeptikus nézeteiről is közismert volt.



Öt éven belül másodszor történt olyan halálos végű támadás Nagy-Britanniában, amelyet parlamenti képviselő ellen követtek el.



Jo Coxot, a Munkáspárt kétgyermekes, 41 éves képviselőnőjét 2016. június 16-án, egy héttel a brit EU-tagságról tartott népszavazás előtt három lövéssel és többtucatnyi késszúrással gyilkolta meg az észak-angliai Leeds egyik elővárosában egy magányos tettes, Thomas Mair, akit még abban az évben tényleges életfogytiglani börtönre ítéltek.



Az ítélet indoklása szerint Mair cselekedetét rasszista, újnáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető erőszakos eszmék motiválták.



Jo Cox a brit EU-tagság fenntartását pártoló kampánycsoport aktív tagja volt.



Nagy-Britanniában az utóbbi négy évtizedben ötször ért fegyveres támadás parlamenti képviselőket; ezek közül - David Amess pénteki és Jo Cox öt évvel ezelőtti meggyilkolásával együtt - négy volt halálos végű.