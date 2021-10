Koronavírus-járvány

Két hónap után vége a vesztegzárnak Ausztrália fővárosában

Feloldották a koronavírus miatt két hónapja bevezetett vesztegzárat pénteken az ausztrál fővárosban, Canberrában, az ország legnépesebb nagyvárosában.



A fővárost, Canberrát is magába foglaló közigazgatási területen augusztusban vezettek be - eleinte csak hét napra - otthonmaradási rendet, miután a városban tavaly július óta először regisztrálták az első koronavírusos esetet. A vesztegzárat azóta többször meghosszabbították.



A karantén enyhítésének első szakaszában legfeljebb öt ember kereshet fel más háztartásban élőket, a szabadban pedig legfeljebb 25 emberből álló gyülekezések engedélyezettek. A vendéglátóhelyeken legfeljebb 25 ember tartózkodhat, illetve négyzetméterenként egy ember, a kinti éttermekben pedig ötvenen egyszerre.



A fodrászatok és hasonló szolgáltató egységek bizonyos korlátozásokkal működhetnek, a kiskereskedelmi egységek előre bejelentkezett vásárlókat fogadhatnak. A kinti csoportos sporttevékenyéget 25 főben korlátozták, és ugyanez vonatkozik az úszómedencékre is.



Az 430 ezer lakosú közigazgatási területen az oltásra jogosult lakosok 76 százaléka teljesen beoltott, és a nap folyamán elérheti a 99 százalékot azoknak a száma, akik megkapták valamelyik vakcina első adagját. Pénteken 35 új fertőzöttet regisztráltak, a járvány kezdete óta összesen 1394-et, illetve eddig nyolcan haltak meg.



Pénteken Dominic Perrottet, a legnépesebb ausztrál állam, Új-Dél-Wales miniszterelnöke bejelentette, hogy november elsejétől nem kell kéthetes szállodakaranténba vonulniuk a Sydneybe érkező külföldieknek, ha kaptak oltást, és útjuk előtt csináltattak Covid-tesztet. Ausztrália legnépesebb városában négy nappal ezelőtt, 106 nap után oldották fel a vesztegzárat. Új-Dél-Walesben várhatóan szombaton eléri a nyolcvan százalékot azoknak a száma, aki megkapták valamely oltás első adagját. Ez az arány magasabb az országos átlagnál.