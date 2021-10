Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államok több mint 17 millió adag vakcinát adományoz az Afrikai Uniónak

Az Egyesült Államok több mint 17 millió adag Johnson and Johnson koronavírus elleni vakcinát adományoz az Afrikai Uniónak - jelentette be csütörtökön Joe Biden amerikai elnök, amikor találkozott Uhuru Kenyatta kenyai elnökkel a Fehér Házban.



"Folytatjuk a közös harcunkat a koronavírus járványa ellen. Büszkén jelentem ma be, hogy történelmi jelentőségű egyszeri adományként további 17 millió Johnson and Johnson vakcinát adományozunk az Afrikai Uniónak, és az év végéig még többet fogunk küldeni Kenyába" - fogalmazott Biden.



Az adminisztráció egyik magasrangú tisztviselője arról számolt be, hogy a szérumokat a következő hetekben juttatják el az Afrikai Unióhoz, ez kiegészíti azt az 50 millió adagot, amelyet az Egyesült Államok korábban adományozott az 55 afrikai országot tagjai között tudó szervezetnek. Az Egyesült Államok által korábban az Afrikai Uniónak küldött 50 millió vakcinaadagból 2,8 millió került Kenyába. A tisztviselő hozzátette: a Johnson and Johnson vakcinája - főleg a rugalmas tárolási és szállítási lehetőségeknek köszönhetően - nagyon népszerű Afrikában, és óriási a kereslet iránta.



"Elkötelezett vagyok amellett, hogy tovább erősítsük kapcsolatainkat Kenyával. Beszélünk majd a gazdasági átláthatóságról, a gazdasági növekedés felgyorsításáról és a klímaváltozás elleni küzdelemről is" - tette hozzá Biden a találkozó előtt.



A kenyai elnök megköszönte Bidennek, hogy segített Kenyának és más afrikai országoknak hozzájutni a vakcinákhoz. "A nemzetközi közösség további segítségét nagyon üdvözölnénk" - tette hozzá Kenyatta, aki az első afrikai vezető, akit Biden elnöksége alatt fogadott a Fehér Házban. "Szoros a partnerségünk az Egyesült Államokkal, különösen a globális terrorizmus elleni harc tekintetében" - mondta az afrikai vezető.



Afrika a hivatalos adatok szerint elmarad a világ nagy részétől a beoltott emberek számát tekintve. Mindössze kilenc afrikai ország teljesítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célját, hogy a lakosság legalább 10 százalékát oltsák be szeptember végéig.