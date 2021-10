Külpolitika

Angela Merkel: csak az egységes Európa erős

Európa egységének fontosságát hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár köszönő beszédében, miután a spanyol uralkodótól átvette az V. Károly Európa-díjat politikai pályafutása elismeréseként Cuacos de Yustéban csütörtökön.



"Csak egy egységes Európa az erős Európa. (...) Egységesek befelé, erősek kifelé" - fogalmazott a politikus.



Mint mondta, egy ideje olyan "centrifugális erők" működnek az unióban, amelyek akkor keletkeznek, ha az összetartás ereje törékennyé válik, ha az EU-val szembeni elvárások nem teljesülnek, ha a társadalmi változások különböző sebességgel jönnek létre, vagy a gazdasági és társadalmi különbségek túl nagyok.



"Amikor a rövid és középtávú nemzeti érdekeket a közös európai projekt előnye és jogi alapja elé helyezik, az problémát okoz" - tette hozzá.



Véleménye szerint ennek a jelenségnek az ellensúlyozására az egyetlen hatékony módszer az "őszinte párbeszéd" fenntartása és az európai értékek hangsúlyozása.



Angela Merkel szólt arról is, hogy a krízisek egyfajta katalizátorként működnek, amelyek a cselekvési képesség növelésére, változtatásra, javításra késztetnek.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Európa elfogadottsága bizonyos értelemben saját sikerének áldozata, mert az Európai Gazdasági Közösséget életre hívó Római Szerződés elfogadása óta eltelt 64 esztendő csupán röpke pillanat a történelemben. "A békét nem lehet természetesnek venni" - hangsúlyozta.



Hozzátette: tudatában kell lenni, hogy a békét és a stabilitást továbbra is "az európai projekt biztosítja".



Angela Merkel szerint a jövőben innovatív, szuverén, cselekvőképes Európára van szükség az érvényesüléshez a világban.



"Attól függ, hogy Európa képes-e egységes hangon szólni, hogy gazdasági, politikai és katonai hatalomként hogyan pozícionáljuk magunkat Kína növekedésével szemben, és hogy miként vállaljuk új felelősségünket Európában a biztonságunk érdekében" - jegyezte meg.



"Fennállása óta az unió az egységnek, a szolidaritásnak, az elveknek és értékeknek köszönhetően küzdött le számos kihívást" - jelentette ki VI. Fülöp spanyol király, aki szerint az európai egység szellemiségét kevesen tudják jobban képviselni Angela Merkelnél.



Az uralkodó méltatta a posztjáról hamarosan leköszönő német kancellár állhatatosságát és kitartását annak érdekében, hogy egyben tartsa az uniót több válsághelyzetben is. Példaként említette a 2008-as gazdasági világválságot, a Brexitet és a koronavírus-járványt.



"Nagybetűvel vonul be az EU történetébe" - jegyezte meg VI. Fülöp, hangsúlyozva, hogy Angela Merkel fontos európai örökséget hagy maga után. A kancellárt az uralkodó mélyreható változásokra törekvő, mindig konstruktív megoldásokat kereső, kivételes nőként, az európai projekt folytonosságának és megerősödésének legnagyobb támaszaként jellemzett.

A nagyszabású ünnepségen részt vett Pedro Sánchez spanyol kormányfő, Guillermo Fernández Vara Extremadura tartományi elnöke, Pablo Casado, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító spanyol konzervatív Néppárt (PP) elnöke, továbbá mások mellett a spanyol alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság elnökei is.



A kitüntetéssel a Yustei Európai és Iberoamerikai Akadémiai Alapítvány (FEAY) 14 éve ismeri el azoknak a munkáját, akik hozzájárultak Európa kulturális, társadalmi, tudományos és történelmi értékeinek elismertetéséhez és gazdagításához, valamint építésének és integrációjának folyamatához.



Angela Merkel a második német kancellár Helmut Kohl után, aki átvehette az elismerést, egyben ő a harmadik női díjazott a francia Simone Veil, az Európai Parlament korábbi elnöke és az olasz Sofia Corradi, az Erasmus felsőoktatási nemzetközi diákcsereprogram létrehozója után.