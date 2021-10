Koronavírus-járvány

Izraelben már csak öt település piros besorolású, csökkent a súlyos esetek száma

Izraelben már csak öt település piros besorolású, vagyis jelentősen fertőzött a koronavírussal, és 400 körülire csökkent a súlyos esetek száma - közölte az izraeli egészségügyi minisztérium csütörtökön.



Az utóbbi hetekben fokozatosan visszaszorult a járvány negyedik, delta variáns okozta hulláma Izraelben, szerdán 1732 új vírushordozót azonosítottak mintegy százezer teszt elvégzésével. Egy héttel ezelőtt még 2549 új koronavírus-fertőzöttet találtak. A pozitív esetek aránya a tesztelésnél 1,73 százalékra csökkent. Szeptember elején még a 8 százalékot is meghaladta ez a mutató.



A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 312 111 fertőzöttet regisztrálták a hatóságok. Jelenleg Izraelben 22 107 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván, és 566-an vannak közülük kórházban.



A súlyos esetek száma 403, közülük 168 beteg van lélegeztetőgépen. A még mindig viszonylag magas fertőzési adatok ellenére a vírus terjedését jelző R mutató az augusztus eleji 1,36-ról fokozatosan 1 alá csökkent, jelenleg 0,75, vagyis száz új fertőzött átlagosan már csak 75-nek adja át a vírust.



Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója a katonai rádióban az oltások ütemének csökkenésére hívta fel a figyelmet, ugyanis az adatok javulásával egyre kevesebben keresik fel az oltópontokat.



Lelassult az oltási kampány, és szerinte ha Izrael nem folytatja a tömeges oltásokat, és nem tartja magas szinten a lakosság védettségét, akkor ötödször is járványhullám sújthatja az országot.



Tavaly december vége óta 6 195 018 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 66,62 százaléka.



Augusztusban a védettség növelésére, a delta hullám megfékezésére újabb, harmadik oltási kampányt indítottak a legalább öt hónappal korábban, másodszor is beoltottak számára. A kampány nyomán eddig 3 797 909-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 40,84 százalékát jelenti.



Csütörtökön már csak az ország 80 települése számított "pirosnak", vagyis jelentősen fertőzöttnek. Közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" 22 hely, gyengén van jelen a koronavírus 77 "sárga" városban és faluban, és "zöld", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzött 176 izraeli település. Szeptember közepén, a járványhullám tetőpontján a lakóhelyek többsége "piros" volt.



A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 7959-en haltak meg Izraelben. Augusztus elseje óta mintegy 1400-an, noha előzőleg, júniusban a negyedik, már a delta variáns által dominált hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség szövődményeiben.