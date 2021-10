Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államok november elején feloldja a Kanadával és Mexikóval szemben fennálló beutazási korlátozásokat

Az Egyesült Államok november elején feloldja a Kanadával és Mexikóval szemben fennálló szárazföldi beutazási korlátozásokat azon külföldi állampolgárok számára, akik a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltással rendelkeznek - jelentette be szerdai közleményében Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter.



Mayorkas közleménye szerint a jövő hónaptól az amerikai kormányzat megszünteti a 2020 márciusától fennálló korlátozásokat és "engedélyezi a Mexikóból és Kanadából érkező, Covid-19 elleni védőoltással rendelkező utazóknak, hogy nem hivatalos céllal is belépjenek az Egyesült Államokba". Az intézkedés vonatkozik a baráti, illetve családlátogatásra érkezőkre és a turistákra is, akik a szárazföldön, vagy komppal érkeznek Amerikába - írta a tárcavezető.



Amerikai tisztségviselők közlése szerint az új szabályok hasonlóak a nemzetközi légiközlekedéssel az Egyesült Államokba érkezőkre vonatkozó - a múlt hónapban bejelentett - tervezett követelményekhez, de nem azonosak velük.



Joe Biden elnök kormányzata szeptemberben jelentette be, hogy - többek között az Európai Unió és az Egyesült Királyság állampolgárai - várhatóan novembertől beléphetnek az Egyesült Államok területére, amennyiben a repülőgépre történő felszállás előtt igazolni tudják, hogy megkapták a védettséghez szükséges oltásaikat.



Az amerikai határállamok törvényhozói üdvözölték a lépést, ugyanis szerintük a 19 hónapja életben lévő korlátozások negatív hatással voltak a gazdaságra és megakadályozták, hogy barátok és családok személyesen találkozzanak egymással. "A járvány kezdete óta a határokon átívelő közösségeink tagjai megtapasztalták a szárazföldi határ lezárása okozta fájdalmakat és gazdasági nehézségeket. Ez a fájdalom hamarosan véget ér"- fogalmazott Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, New York állam szenátora.



A szárazföldi és a légi közlekedésre vonatkozó korlátozások feloldásáról szóló intézkedéseket "hamarosan" bejelentjük - áll a washingtoni belbiztonsági minisztérium közleményében. A tárca tájékoztatása szerint a közigazgatás "következetes és szigorú protokollt dolgoz ki minden, az Egyesült Államokba utazó külföldi állampolgár számára - akár légi úton, akár szárazföldön, akár komppal érkezik az országba".



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) a múlt pénteken bejelentette: az amerikai szabályozó hatóságok, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által engedélyezett Covid-19 elleni vakcinákkal beoltottak léphetnek majd be az Egyesült Államok területére. Szakértők szerint egyelőre megválaszolatlan kérdés az, hogy beengedik-e azokat a turistákat, akik a koronavírus elleni két különböző oltást kaptak.