Világelső önvezető vonatot mutattak be Németországban

Digitálisan irányított, teljesen automatizált vonat tette meg első útját hétfőn Hamburgban a városi forgalomban egy nemzetközi mobilitási kongresszus alkalmából. 2021.10.13 01:30 MTI

A világon már számos helyen közlekednek vezető nélküli vonatok vagy metrók, az önjáró hamburgi városi gyorsvasúti (S-Bahn) szerelvény újdonsága abban áll, hogy nem külön e célra épített, körülzárt pályán halad, hanem ugyanazokon a vágányokon, amelyeket a hagyományos vonatok is használnak.



A Német Államvasutak (DS) és a Siemens által bemutatott, önvezetővé átalakított szerelvényből négy már decemberben megkezdi működését a hamburgi városi forgalomban. A vasúttársaság vezetője szerint a "világpremiert jelentő" vezető nélküli technológiát lépésről lépésre bevezetik egész Hamburgban, majd más német városokban is.



A bemutatott technológiával digitalizálni lehet a vasúti pályákat Németországban, Európában, sőt az egész világon - hangoztatta a Siemens vezetője, Roland Busch.



A fejlesztők szerint a digitális technológia bevezetésével feszesebbé lehet tenni a vasúti menetrendet, ami a szállítási kapacitás akár 30 százalékos növekedését is eredményezheti "anélkül, hogy lefektetnénk egyetlen kilométernyi új vágányt".



Roland Busch szerint pontosabbá lehet tenni a vonatokat és akár 30 százalékkal csökkenthető az energiafelhasználás.