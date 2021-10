Környezet

Kína egy új, a biológiai sokféleség védelmét szolgáló alapot hoz létre

Kína létrehoz egy 1,5 milliárd jüanos (232,47 millió dollár) alapot, hogy segítséget nyújtson a fejlődő országoknak a biológiai sokféleség védelmében - jelentette be kedden, a biodiverzitásról szóló ENSZ-csúcstalálkozón videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében Hszi Csin-ping kínai elnök.



A dél-kínai Kunmingban tartott COP15 elnevezésű konferencián az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének tagjai vesznek részt.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint Hszi beszédében hangsúlyozta: az emberi tevékenységet az ökológia és a környezet határain belül kell tartani. A kínai elnök erőfeszítéseket sürgetett a zöld átállás érdekében a globális fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, és nemzetközi együttműködésre szólított fel, hogy a fejlődés eredményeiben minden ország osztozhasson.



Hszi hangsúlyozta továbbá: az új környezetvédelmi céloknak egyrészről nagyra törőnek, másrészről pedig gyakorlatiasnak és kiegyensúlyozottnak kell lenniük.



Elmondta: a fejlődő országok megsegítésére létrehozott, 1,5 milliárd jüanos Kunming Biodiverzitási Alaphoz Kína más felek csatlakozását is fogadja.



A kínai elnök említést tett országa főbb környezetvédelmi célkitűzéseiről is, melyek alapján Kína 2030-ra eléri a szén-kibocsátás csúcsát és 2060-ra eléri a szén-semlegességet. E célok megvalósítása érdekében Peking a kulcsfontosságú területekre és szektorokra vonatkozó végrehajtási terveket közöl majd, melyeket egy sor támogató intézkedéssel fog alátámasztani. Elmondta: Kína folytatja ipari struktúrájának, valamint energiafelhasználásának átalakítását, és gyors ütemben fejleszti a megújulóenergia-ágazatát.



A világ egyik legnagyobb szénfelhasználójának számító Kínában az elmúlt időszakban jelentős problémákat okozott a szén jelentős drágulása. Emberek tízmilliói maradtak áram nélkül Kína egyes részein az utóbbi hetekben, miközben a kínai hatóságok különféle intézkedésekkel igyekeznek megoldást találni az energiaellátási problémákra. Országszerte több helyen alkalmaztak áramkorlátozásokat augusztus közepe óta. Az intézkedések elsősorban az ipari tevékenységre voltak bénító hatással, de nehézségeket okoztak a lakosság körében is.