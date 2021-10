Koronavírus-járvány

Új-Zélandon kötelezővé teszik az egészségügyi dolgozóknak és a tanároknak az oltást

Új-Zélandon hamarosan kötelezővé teszik a koronavírus elleni oltás felvételét az egészségügyi dolgozók és a tanárok zömének - közölte hétfőn a kormány.



Az orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápolóknak, illetve más egészségügyi dolgozóknak decemberig be kell majd oltatniuk magukat, a tanárok és oktatásügyben dolgozók számára január a határidő.



Chris Hipkins, a járvány leküzdéséért felelős miniszter szerint a szóban forgó szakmák képviselői közül sokan már megkapták ugyan az oltást, de semmit se szabad a véletlenre bízni, mert nekik olyan betegekkel és gyerekekkel van dolguk, akik egyelőre nem oltathatják be magukat. A határszervek dolgozói számára már korábban kötelezővé tették az oltást.



A gyors járványügyi intézkedéseknek és szigorú zárlatoknak, illetve az ország viszonylagos elszigeteltségének köszönhetőn Új-Zéland sikeresebben vette fel a harcot a járvány ellen mint az világ legtöbb országa.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem hétfői összesítése szerint a pandémia kezdete óta 4659 fertőzöttet regisztráltak, és 28-an haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.



A járvány gócpontja a legnagyobb város, Auckland, ahol küzdenek a koronavírus gyorsan terjedő delta variánsa ellen. Jacinda Ardern miniszterelnök közölte hétfőn, hogy az 1,4 milliós város még legalább egy hétig vesztegzár alatt marad, míg két környékbeli régióban, Waikatóban és Northlandben csütörtökön oldják fel a zárlatot, ha kiderül, hogy nem terjed erősen a vírus.



Auckland már körülbelül két hónapja zárlat alatt van. Hétfőn harmincöt újabb fertőzéses esetet regisztráltak a városban, ezzel a fertőzöttek száma 1600 felé emelkedett.



Ardern az oltás felvételére buzdította a lakosságot, és kormány a hétvégén a választásokhoz hasonlítható oltási "szuperszombatot" rendez, az országos kampány idején egész nap nyitva lesznek az oltóközpontok.



Az ötmilliós Új-Zéland lakosainak mintegy 68 százaléka kapta meg eddig az első adag vakcinát, 47 százalékuk pedig teljesen be van oltva. A 12 év felettiek körében 82, illetve 57 százalékos ez az arány.



A kormány hétfőn bejelentette, hogy hatvanezer, kísérleti stádiumban lévő, molnupiravir nevű antivirális szert kötött le Covid-betegek gyógyítására, de csak az amerikai, illetve az új-zélandi gyógyszerfelügyelet engedélye után fogják alkalmazni a Merck gyógyszergyár termékét.