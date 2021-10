Az egész wyomingi iskolát bezárnak, miután egy diák nem volt hajlandó maszkot felvenni

Egy 16 éves középiskolás lányt letartóztattak és az egész iskolát bezárták, mindezt azért, mert nem volt hajlandó arcmaszkot viselni. A letartóztatása felháborodást váltott.



A csütörtökön rögzített videofelvételek tanúsága szerint a 16 éves Grace Smith az iskola tisztviselőivel és egy rendőrrel találkozott, amikor megjelent a wyomingi Laramie középiskola ajtajánál. Smith már két egymást követő tanulmányi felfüggesztést is letöltött, mert nem volt hajlandó arcmaszkot viselni az órán - az iskola előírásai szerint -, és ismét megpróbált maszk nélkül belépni az épületbe.



Egy rendőrtiszt 500 dolláros büntetést adott neki, majd megbilincselték és letartóztatták, amikor nem volt hajlandó önként elhagyni az iskolát. Amikor Smith nem volt hajlandó távozni, egy hangosbemondó közleményben tájékoztatta a diákokat, hogy "lezárás van érvényben, kérjük, maradjanak a termekben".



A letartóztató tiszt hallható volt, amint azt mondja a tinédzsernek, hogy a lezárás az ő hibája, de a tinédzser nem volt hajlandó elhagyni az épületet, amíg bilincsben el nem vezették.

Meet Grace. She's a 16 year old girl who's showing more courage than most men right now. She's refusing to comply with the mask mandate her Wyoming school board is trying to force. She was fined and arrested. Here's her arrest. She's a hero.



