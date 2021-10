Erőszak

Több ezer kiszivárgott videó: kegyetlen szexuális és fizikai bántalmazások az orosz börtönökben

Az orosz börtönkolóniákban a rabok bántalmazását bemutató felvételek hátborzongató archívuma azonnali vizsgálatcunamit indított el és több tisztet azonnali hatállyal leváltottak. A kiszivárogtatás mögött álló emberjogi csoport azt mondta az RT-nek, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, bőven van még a brutális felvételekből.



Egy évtizeddel ezelőtt Vlagyimir Osecskin hét év rács mögé került egy befolyásos moszkvai politikus lánya által felhozott csalási vádak miatt. Feltételes szabadlábra helyezése után gyorsan szabadult, de amint a rá vonatkozó utazási korlátozásokat feloldották, elhagyta az országot, és a jelentések szerint még mindig körözik, hogy számos vádpontban kihallgassák. Most azonban a Gulagu.net emberi jogi csoport alapítójaként sikerült távolról is felforgatnia az ország büntetés-végrehajtási rendszerét.



A hét elején sokkolta és felháborította az országot az a videósorozat, amelyet Osecskin és társai szerint az oroszországi Szaratov régió egyik börtönkórházában készítettek. Az egyik videón egy férfi látható, aki feltehetően a tuberkulózisos intézmény egyik rabja, amint egy ágyhoz szíjazva fekszik és sikoltozik, miközben a személyzet többször megerőszakolja egy bottal egy percekig tartó, borzalmas tortúra során.



A Gulagu.net által közzétett más felvételeken állítólag az látható, hogy a rabokat levizelik és szexuális aktusokra kényszerítik a kamera előtt. A közzétételük nyomán kialakult felháborodás még a Kremlt is elérte, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov pedig azt mondta, hogy "ha ezeknek az anyagoknak a hitelessége beigazolódik, akkor természetesen az ürügyet szolgáltat egy komoly vizsgálatra".



Az ország szövetségi büntetés-végrehajtási szolgálatának igazgatója, Alekszandr Kalasnyikov azonban gyorsan lépett, és az eset miatt elbocsátotta a régió négy tisztjét. Miután szerdán nyilvánosságra kerültek a felvételek, a legfőbb büntetés-végrehajtási főnök kirúgta Pavel Gatsenkót, annak a szaratovi kórháznak a vezetőjét, ahol az incidensek állítólag történtek, valamint több magas rangú tisztviselőt. Kalasnyikov a jelek szerint a szaratovi büntetés-végrehajtási szolgálat általános vezetőjét, Alekszej Fedotov ezredest is menesztette "az operatív és szolgálati tevékenységben elkövetett súlyos számítási hibák miatt".

A négy elbocsátott szaratovi tiszt között van Szergej Malcev, az intézmény biztonsági osztályának vezetője is. Osecskin azt állítja, hogy ő volt "az egész folyamat fő kezdeményezője és szervezője... ő koordinálta, vezette, parancsokat adott. Ő utasította őket, hogy készítsenek videofelvételeket, ő irányította őket, és az eredményeket elvitte a biztonsági szerveknek". Osecskin azt állítja, hogy a felvételeket később a foglyok zsarolására és kényszerítésére használták fel.



Osecskin azonban az RT-nek elmondta, hogy ez a felháborító felvételek csak az elsők a leleplezések sorában, az elkövetkező hetek során nyilvánosságra fog kerülni a többi is. Elmondása szerint hasonlóan sokkoló felvételek kerültek hozzá, amelyek olyan börtönöket mutatnak be, mint "az irkutszki SIZO-1 és SIZO-6, a vlagyimiri SIZO-1, az omszki SIZO-1, a krasznojarszki SIZO-1" és mások. "Átnézzük az archívumot, és lépésről lépésre közzétesszük" - folytatta.



"Szinte mindenkit azonosítottunk, akivel ez történt. Most ügyvédek és nyomozók fognak velük dolgozni, és legalább 10 büntetőügy érkezik ezek miatt a szörnyű tettek miatt. Az elkövetők már régóta ismertek" - tette hozzá az aktivista.



Snezhana Muntyan, az Osecskin és a Gulagu.net ügyvédje az RT-nek elmondta, hogy "jelenleg három nemi erőszakkal kapcsolatos büntetőügyben képviselem az áldozatok képviselőjeként az eljárást". A már folyamatban lévő ügyeket egy férfi indította a rendőrök ellen, de "információink szerint még több potenciális áldozat van hasonló ügyekben, így minden csak idő kérdése. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben még több is nyilvánosságra fog kerülni".



Muntyan később, csütörtökön azt is elárulta, hogy "jelenleg 14 ember vallomástétele van folyamatban. A megfelelő pillanatra várok, hogy kérvényezzem, a Nyomozó Bizottság indítson büntetőeljárást. És ezek csak azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy feljelentést tesznek az ellenük elkövetett bűncselekmények miatt - a legtöbbjüket már kiengedték az előzetes letartóztatásból, és a rendszeren belül nem érik őket fenyegetések".



Az RT-nek azt is elmondta, hogy aggódik amiatt, hogy néhány potenciális áldozatra és tanúra esetleg nyomást gyakoroltak, hogy hallgasson, nehogy még keményebb legyen a rácsok mögött töltött idő. Muntyan szerint legalább egy elítélt, akivel beszélt, "nyilvánvalóan attól tartott, hogy ha elmondja az igazat az ügyvédjének, és ez kiderül a személyzet számára, annak negatív következményei lehetnek számára".



Az oroszországi börtönökben elkövetett kegyetlen szexuális és fizikai bántalmazások állítólagos elkövetői láthatóan mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák, hogy elítéljék őket szörnyű bűncselekményekért, és rács mögé kerüljenek. Elvégre valószínűleg egyedülálló rálátásuk van arra, hogy milyen rossz lehet a megpróbáltatás.