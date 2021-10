Baleset

Grúz lakóház-omlás: csodával határos módon élve emeltek ki egy gyereket a betonlap alól - videó

A mentők és a járókelők ujjongó kiáltásai harsantak péntek reggel Grúzia második városában, Batumiban, miután egy gyermeket kimentettek egy összedőlt lakóépület romjai alól, amely alatt számos áldozat továbbra is csapdában van.



A helyi hatóságok kezdetben úgy vélték, hogy nyolc embert még mindig nem találnak, közülük négy gyermeket. Később, pénteken azonban az ország belügyminisztériumának vezetője egy nyilatkozatában azt mondta, hogy akár 15 embert is eltemethettek a romok. Az áldozatok teljes számát azonban állítólag még mindig nem határozták meg.



A helyszínről közzétett videón emberek egy csoportja látható, amint egy lezuhant betonlapot emel ki, majd kihúznak egy kisgyermeket.



Az ötemeletes épület péntek reggel omlott össze, mentőcsapatok és tűzoltók rohantak a helyszínre. Az összeomlás okáról nem közöltek információkat, de az elmúlt hetekben több hasonló eset is történt, amelyek során családok tucatjait evakuálták otthonukból.